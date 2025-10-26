Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Εντείνεται η ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική, με επικεφαλής το USS Gerald R. Ford, συνοδευόμενο από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, η κίνηση αυτή στοχεύει στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και στην αποδυνάμωση διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων (TCOs) που δραστηριοποιούνται στο δυτικό ημισφαίριο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διακόπτουν παράνομες δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας.

Η στρατιωτική κινητοποίηση ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων κατά σκαφών στην Καραϊβική, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε τα μέτρα της κυβέρνησης ως απάντηση σε «ναρκο-τρομοκράτες», δηλώνοντας ότι η στρατιωτική δράση θα αντιμετωπίζει τους διακινητές, όπως την Αλ Κάιντα.

Ο Τραμπ δεν αποκλείει χερσαία πλήγματα

Επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη Βενεζουέλα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Deutsche Welle.

Ο πρόεδρος, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων της Ουάσινγκτον ως προετοιμασία πολέμου και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν έναν νέο «αιώνιο πόλεμο».

Το Καράκας βλέπει τη στρατιωτική ενίσχυση ως πιθανή προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί ότι συνεργάζεται με οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει ήδη ενισχυθεί με την αποστολή 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 stealth, ενός πυρηνικού υποβρυχίου και οκτώ πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ βομβαρδιστικά B-1B και B-52 έχουν πραγματοποιήσει πτήσεις κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί ότι η επόμενη φάση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαία πλήγματα, χωρίς να απαιτείται επίσημη κήρυξη πολέμου από το Κογκρέσο.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν εντείνει τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, δημιουργώντας μια έντονα τεταμένη κατάσταση στην Καραϊβική. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας αναδεικνύει ταυτόχρονα τη συνεχιζόμενη πρόκληση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή και τον κίνδυνο να μετατραπεί η προσπάθεια καταπολέμησής της σε γεωπολιτική κρίση.

Η Βενεζουέλα διεξάγει γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από «μυστικές επιχειρήσεις» των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα διεξήγαγε χθες Σάββατο στρατιωτικά γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από ενδεχόμενες «μυστικές επιχειρήσεις» που ενέκρινε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας της Λατινικής Αμερικής Βλαντίμιρ Παδρίνο.

«Διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών, που άρχισε πριν από 72 ώρες (…) για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές ευρείας κλίμακας, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση (…) της χώρας», ανέφερε ο Παδρίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προ ημερών πως ενέκρινε επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα, είπε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών που κατ’ αυτόν δρουν στη Βενεζουέλα.

Η Ουάσινγκτον θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για περαιτέρω μεγάλη αύξηση της ισχύος πυρός των στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή, που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξέλαβε ως μέρος της προσπάθειας να «κατασκευαστεί» πόλεμος εναντίον της χώρας του.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – που υποσχόταν στην δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος στους «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό – διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζονται ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.

Εξ όσων είναι γνωστά μέχρι σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα πλήγματα, κατά τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ