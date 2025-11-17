Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σε «προπολεμική φάση» βρίσκεται πλέον η Πολωνία, σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της χώρας, Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος κατηγορεί τη Ρωσία για τη δημιουργία μηχανισμών υπονόμευσης και σαμποτάζ, με στόχο να διαρρήξει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να προετοιμάσει το έδαφος για πιθανή επίθεση.

Ο κ. Κούκουλα δήλωσε πως «ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στη δημιουργία του σκηνικού για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος».

Η ανακοίνωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου έρχεται λίγες ώρες μετά τα γεγονότα της Κυριακής, 16 Νοεμβρίου, όταν δηλαδή ανατινάχτηκε μια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με την ανατολική πόλη Λούμπλιν και συνεχίζει προς την Ουκρανία. Το εν λόγω συμβάν χαρακτηρίστηκε ως «σαμποτάζ» από τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή αυτή διακόπηκε το πρωί της Κυριακής, αφού ο μηχανοδηγός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity εντόπισε ζημιά στο δίκτυο και ειδοποίησε το προσωπικό από τα υπόλοιπα δρομολόγια. «Η γραμμή μπορεί να καταστράφηκε σκόπιμα», είπε λίγο αργότερα ο Τουσκ.

Πλέον, οι Αρχές είναι βέβαιες ότι η ζημιά ήταν αποτέλεσμα προσχεδιασμένης επίθεσης.

«Δυστυχώς, οι χειρότερες υποψίες μας επιβεβαιώθηκαν. Μία πράξη δολιοφθοράς σημειώθηκε στη γραμμή Βαρσοβίας – Λούμπλιν, κοντά στο χωριό Μίκα. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός κατέστρεψε τμήμα της γραμμής. Τα σωστικά συνεργεία και οι εισαγγελείς βρίσκονται στο σημείο. Ζημιές εντοπίστηκαν επίσης πάλι στην ίδια γραμμή, πιο κοντά στο Λούμπλιν», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα «X».

«Η ανατίναξη των σιδηρογραμμών στη διαδρομή Βαρσοβίας – Λούμπλιν είναι μια πρωτοφανής ενέργεια σαμποτάζ, που στοχεύει άμεσα την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του. Η διαδρομή αυτή είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά βοήθειας στην Ουκρανία. Θα συλλάβουμε τους δράστες, όποιοι και αν είναι», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του, την οποία συνέδεσε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Rzeczpospolita