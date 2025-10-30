Hurricane Melissa left dozens dead and widespread destruction across Cuba, Jamaica and Haiti on Wednesday, knocking out power and forcing residents from their homes in inundated towns. pic.twitter.com/aVi6GuUqBM
29.10.2025#Cuba
Hurricane #Melissa hit eastern Cuba. Wind gusts reached 126 km/h, and waves reached 4-6 meters. In Cueto and Holguin, rivers overflowed their banks, flooding infrastructure, roads, and homes. Landslides occurred, prompting mass evacuations. pic.twitter.com/CVP8JF3zkI
Hurricane Melissa unleashed devastation in Jamaica as the strongest storm on record ever to hit the Caribbean island nation, and roared later into eastern Cuba, smashing the city of Santiago and flooding rural land https://t.co/Hnrevty7Zt pic.twitter.com/DPCR5rXf8k
Χθες η Τζαμάικα κηρύχθηκε σε «περιοχή καταστροφής» από τον πρωθυπουργό του νησιού μετά το σαρωτικό πέρασμα του Τυφώνα Μελίσσα, του ισχυρότερου που έπληξε ποτέ τον τόπο.
Το φαινόμενο έχει αφήσει έως τώρα πίσω του 3 νεκρούς στην Τζαμάικα, δεκάδες αγνοούμενους, ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους εγκλωβισμένους στα καταφύγια, σπίτια ερείπια και υποδομές κατεστραμμένες.
Ο τυφώνας Μελίσσα προκάλεσε πρωτοφανή καταστροφή στην Τζαμάικα, δήλωσε την Τετάρτη ο συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα.
«Υπήρξε τεράστια, άνευ προηγουμένου καταστροφή των υποδομών, της περιουσίας, των δρόμων, της συνδεσιμότητας δικτύων», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Έχουμε ανθρώπους που ζουν σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και, αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις είναι μια χώρα που έχει καταστραφεί σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί».
Hurricane Melissa slammed into Cuba overnight as a Category 3 storm, flooding streets and damaging buildings as powerful winds tore through Santiago de Cuba. pic.twitter.com/snUVrKbj6m
