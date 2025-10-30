Επιμέλεια Μαριάννα Κορνάρου
Τεράστιες καταστροφές και τουλάχιστον 23 νεκρούς άφησε στο πέρασμά του ο  τυφώνας Μελίσα, σύμφωνα με τις αρχές της Αϊτής, κυρίως λόγω των πλημμυρών στο Petit-Goave, όπου τουλάχιστον 10 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 10 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Χθες η Τζαμάικα κηρύχθηκε σε «περιοχή καταστροφής» από τον πρωθυπουργό του νησιού μετά το σαρωτικό πέρασμα του Τυφώνα Μελίσσα, του ισχυρότερου που έπληξε ποτέ τον τόπο.

Το φαινόμενο έχει αφήσει έως τώρα πίσω του 3 νεκρούς στην Τζαμάικα, δεκάδες αγνοούμενους, ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους εγκλωβισμένους στα καταφύγια, σπίτια ερείπια και υποδομές κατεστραμμένες.

Ο τυφώνας Μελίσσα προκάλεσε πρωτοφανή καταστροφή στην Τζαμάικα, δήλωσε την Τετάρτη ο συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα.

«Υπήρξε τεράστια, άνευ προηγουμένου καταστροφή των υποδομών, της περιουσίας, των δρόμων, της συνδεσιμότητας δικτύων», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Έχουμε ανθρώπους που ζουν σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και, αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις είναι μια χώρα που έχει καταστραφεί σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί».

