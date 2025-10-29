Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Στην Κούβα «περνάει» πλέον ο τυφώνας «Μελίσα», μετά τις καταστροφές και τους τρεις νεκρούς που άφησε το πέρασμά του από την Τζαμάικα, όπου έπληξε περιουσίες και υποδομές που εξυπηρετούσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους.

«Το μάτι του κυκλώνα Μελίσσα εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αμερικανικού Κέντρου Κυκλώνων που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο καταστροφικός τυφώνας «Μελίσα» αναβαθμισμένος εκ νέου στην «κατηγορία 4» (είχε υποβαθμιστεί τις προηγούμενες ώρες σε κατηγορία 3) , πλησιάζοντας την Κούβα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές του νησιού, καθώς εκτός από τους ισχυρούς ανέμους, βρίσκονται αντιμέτωποι και με την μεγάλη ποσότητα νερού, που έχει ήδη αρχίσει να πέφτει στο νησί.

Το σημείο που πλησιάζει στις ακτές της Κούβας ο τυφώνας

Ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 40 ετών, όπως τον χαρακτήρισε η μετεωρολογική υπηρεσία της Τζαμάικα, αναμένεται να ρίξει στην Κούβα 10 με 20 ίντσες νερό, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, ενώ στα ορεινά μπορεί να φτάσει τις 25 ίντσες, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η νοτιοανατολική ακτή, αναφέρει το CNNβρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη πιο άμεσο κίνδυνομια θαλάσσια πλημμυρίδα που μπορεί να φτάσει έως και τα 3,5 μέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο της παλίρροιας, συνοδευόμενη από μεγάλα, καταστροφικά κύματα που θα πλήξουν την ξηρά. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί πλημμυρίσει με θαλάσσιο νερό τις παράκτιες περιοχές από το Σαντιάγο ντε Κούβα έως το Γκουαντάναμο.

Οικογένειες και παιδιά εκκενώνουν τους τόπους κατοικίας τους στην Τζαμάικα

Ήδη, περισσότεροι από 735.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, προκειμένου να προστατευθούν από το πέρασμα του τυφώνα, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Έχουμε επικοινωνήσει με τις επαρχίες σχετικά με τα μέτρα προετοιμασίας για τη “Melissa”», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. «Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλους, αλλά θα ανακάμψουμε, πάντα με την πίστη στη νίκη που μας ενστάλαξαν ο Φιντέλ και ο Ραούλ», καταλήγει στο μήνυμά του.

Τζαμάικα: Τρεις νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Τζαμάικα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντριου Χόλνες. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο facebook, σκοπός της κήρυξης είναι εν μέρει και η αποφυγή της αισχροκέρδιας όσο οι κάτοικοι θα προσπαθούν να διασφαλίσουν τα αναγκαία. 

Ο τυφώνας, που θεωρείται ήδη η ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία της Τζαμάικας, έπληξε το νησί με ανέμους έως και 295 χλμ/ώρα, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πάνω από 1,5 εκατομμύριο πληγέντες, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του κυκλώνα «Μελίσσα»:

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ριπές ανέμων θα φτάσουν τα 190 χλμ/ώρα, ενώ το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη αποσυνδέσει τρεις θερμικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στις ανατολικές επαρχίες, φοβούμενο εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο.

Οι αρχές ανησυχούν ότι η κακοκαιρία θα επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, την οικονομική ασφυξία και την έξαρση του δάγκειου πυρετού που ταλανίζει τη χώρα.

Άνθρωποι στην Τζαμάικα προσπαθούν να επισκευάσουν τα σπίτια τους

«Θα χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ, Michael Brennan. «Η επικοινωνία έχει διακοπεί, υπάρχουν συντρίμμια παντού και ολόκληρες κοινότητες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη χαρακτηρίσει τον τυφώνα «την καταιγίδα του αιώνα», ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Andrew Holness προειδοποίησε ότι η «Μελίσσα» θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Καραϊβική.

Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών στις αστικές υποδομές, οι αγροτικές περιοχές και οι πρόχειρες κατοικίες παραμένουν δραματικά εκτεθειμένες, όπως επισημαίνει ο κλιματικός επιστήμονας Michael Taylor.

Η Καραϊβική κρατά την ανάσα της, καθώς η «Μελίσσα» συνεχίζει την οργισμένη της πορεία προς την Κούβα, απειλώντας να γράψει το πιο σκοτεινό κεφάλαιο μιας ήδη δύσκολης χρονιάς για την περιοχή.

Η πορεία που θα ακολουθήσει ο κυκλώνας «Μελίσσα» τις επόμενες ημέρες

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κούβα #Τζαμάικα #τυφώνας Μελίσα