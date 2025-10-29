Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Στην Κούβα «περνάει» πλέον ο τυφώνας «Μελίσα», μετά τις καταστροφές και τους τρεις νεκρούς που άφησε το πέρασμά του από την Τζαμάικα, όπου έπληξε περιουσίες και υποδομές που εξυπηρετούσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους.

«Το μάτι του κυκλώνα Μελίσσα εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αμερικανικού Κέντρου Κυκλώνων που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο καταστροφικός τυφώνας «Μελίσα» αναβαθμισμένος εκ νέου στην «κατηγορία 4» (είχε υποβαθμιστεί τις προηγούμενες ώρες σε κατηγορία 3) , πλησιάζοντας την Κούβα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές του νησιού, καθώς εκτός από τους ισχυρούς ανέμους, βρίσκονται αντιμέτωποι και με την μεγάλη ποσότητα νερού, που έχει ήδη αρχίσει να πέφτει στο νησί.

Ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 40 ετών, όπως τον χαρακτήρισε η μετεωρολογική υπηρεσία της Τζαμάικα, αναμένεται να ρίξει στην Κούβα 10 με 20 ίντσες νερό, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, ενώ στα ορεινά μπορεί να φτάσει τις 25 ίντσες, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Hurricane Melissa is churning toward Cuba’s second-largest city with the force of a powerful Category 4 storm, hours after making landfall in neighbouring Jamaica as the strongest-ever cyclone on record to hit that Caribbean island nation https://t.co/lDqL0oo6K7 — RTÉ News (@rtenews) October 29, 2025

Η νοτιοανατολική ακτή, αναφέρει το CNN, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη πιο άμεσο κίνδυνο: μια θαλάσσια πλημμυρίδα που μπορεί να φτάσει έως και τα 3,5 μέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο της παλίρροιας, συνοδευόμενη από μεγάλα, καταστροφικά κύματα που θα πλήξουν την ξηρά. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί πλημμυρίσει με θαλάσσιο νερό τις παράκτιες περιοχές από το Σαντιάγο ντε Κούβα έως το Γκουαντάναμο.

Ήδη, περισσότεροι από 735.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, προκειμένου να προστατευθούν από το πέρασμα του τυφώνα, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Thousands of tourists warned they’ll be ‘stranded for weeks’ in the Caribbean as monster Hurricane Melissa carves path of destruction https://t.co/of5lG4M7cD — Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2025

«Έχουμε επικοινωνήσει με τις επαρχίες σχετικά με τα μέτρα προετοιμασίας για τη “Melissa”», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. «Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλους, αλλά θα ανακάμψουμε, πάντα με την πίστη στη νίκη που μας ενστάλαξαν ο Φιντέλ και ο Ραούλ», καταλήγει στο μήνυμά του.

Τζαμάικα: Τρεις νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Τζαμάικα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντριου Χόλνες. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο facebook, σκοπός της κήρυξης είναι εν μέρει και η αποφυγή της αισχροκέρδιας όσο οι κάτοικοι θα προσπαθούν να διασφαλίσουν τα αναγκαία.

BREAKING: Horrific flooding in Santa Cruz, Jamaica, as Historic Category 5 Hurricane Melissa made landfall. I fear that the destruction from this storm will be catastrophic. pic.twitter.com/cv4mdb1pTB — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025

Ο τυφώνας, που θεωρείται ήδη η ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία της Τζαμάικας, έπληξε το νησί με ανέμους έως και 295 χλμ/ώρα, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πάνω από 1,5 εκατομμύριο πληγέντες, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

🚨 Pray for Jamacia 🇯🇲 🌀Hurricane Melissa is about to hit Cuba after crossing Jamaica as the strongest storm to hit the country in modern history.#Jamaica #hurricane #Cuba #Israel #Cyclone #mellisagstm pic.twitter.com/dTTS2zvxKV — CSE Aspirants (@cse_aspirantss) October 29, 2025

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του κυκλώνα «Μελίσσα»:

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ριπές ανέμων θα φτάσουν τα 190 χλμ/ώρα, ενώ το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη αποσυνδέσει τρεις θερμικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στις ανατολικές επαρχίες, φοβούμενο εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο.

🌪 Hurricane Melissa hits Jamaica, causing flooding and damage — reports Hurricane Melissa, a Category 5 storm on the Saffir–Simpson scale, made landfall near New Hope in Westmoreland Parish around 12:02 p.m. local time (2:02 p.m. ET), the Jamaica Observer reported. pic.twitter.com/BT2YgixouA — @Raj.Veil (@GlobalVeil) October 29, 2025

Οι αρχές ανησυχούν ότι η κακοκαιρία θα επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, την οικονομική ασφυξία και την έξαρση του δάγκειου πυρετού που ταλανίζει τη χώρα.

«Θα χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ, Michael Brennan. «Η επικοινωνία έχει διακοπεί, υπάρχουν συντρίμμια παντού και ολόκληρες κοινότητες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη χαρακτηρίσει τον τυφώνα «την καταιγίδα του αιώνα», ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Andrew Holness προειδοποίησε ότι η «Μελίσσα» θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Καραϊβική.

Please give any prayers for Jamaica 🇯🇲🙏 Hurricane Melissa, one of strongest landfall hurricanes in world history with winds up to 180 mph and gusts reaching 225 mph is devastatingly destroying everything 💔 At a loss for words at this point. Stay safe, Jamaica. ❤️🙏#Prayers… pic.twitter.com/HXWPPcZpUI — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών στις αστικές υποδομές, οι αγροτικές περιοχές και οι πρόχειρες κατοικίες παραμένουν δραματικά εκτεθειμένες, όπως επισημαίνει ο κλιματικός επιστήμονας Michael Taylor.

Η Καραϊβική κρατά την ανάσα της, καθώς η «Μελίσσα» συνεχίζει την οργισμένη της πορεία προς την Κούβα, απειλώντας να γράψει το πιο σκοτεινό κεφάλαιο μιας ήδη δύσκολης χρονιάς για την περιοχή.