Ως εξαιρετικά επικίνδυνος κρίθηκε ο τυφώνας «Μελίσσα» που πλησιάζει τις ακτές της Τζαμάικα και ήδη ενισχύθηκε σήμερα Δευτέρα σε κατηγορία 5, την ανώτατη δηλαδή βαθμίδα της κλίμακας Saffir–Simpson, καθώς φέρνει έως και 76 εκατοστά βροχής και θαλάσσιο κύμα ύψους έως και 4 μέτρων, που απειλεί ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

💢 JAMAICA FLOODING 💢 Hurricane Melissa has arrived. Slow moving streams have already become small raging rivers Tap 🔔 for Updates pic.twitter.com/vEPHOzdWWc — Culture War Intel (@CultureWar2020) October 26, 2025

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), η «Μελίσσα» στην πλήρη έντασή της αναμένεται να πλήξει το νησί αύριο Τρίτη, προτού κινηθεί προς την Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη.

“Melissa” wütet in der Karibik: Hurrikan lässt “katastrophale Fluten” auf Jamaika befürchten https://t.co/2Eof9XnUci [Bilderserie] pic.twitter.com/FaD3KDSsdZ — ntv Nachrichten (@ntvde) October 26, 2025

Το επίκεντρο του τυφώνα βρισκόταν σήμερα περίπου 205 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 505 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με κίνηση προς Τζαμάικα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περιοχές της ανατολικής Τζαμάικα ενδέχεται αύριο να δεχθούν έως και ένα μέτρο βροχής, ενώ στη δυτική Αϊτή αναμένονται έως και 40 εκατοστά. Το NHC προειδοποιεί για καταστροφικές πλημμύρες και επικίνδυνες κατολισθήσεις.

«Καλώ τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά», δήλωσε ο Ντέσμοντ ΜακΚένζι, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας. «Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα. Δεν είναι ασφαλές στοίχημα».