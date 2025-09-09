Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram πως ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.