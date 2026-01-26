Ένας μετανάστης διασώθηκε όμως άλλοι 50 αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στη Μεσόγειο.

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα επί 24 ώρες και όπως είπε, πιστεύει πως όλοι οι υπόλοιποι πάνω στο σκάφος είναι νεκροί, σύμφωνα με την ομάδα Alarm Phone, η οποία λειτουργεί μια τηλεφωνική γραμμή για μετανάστες που διατρέχουν κίνδυνο.

Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, μια συνηθισμένη αφετηρία για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τον επικίνδυνο διάπλου για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο μετανάστης σώθηκε από ένα εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Τυνησίας και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του νησιού. Δεν διευκρινίστηκε πότε έγινε η διάσωσή του.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters