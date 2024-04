Τα πτώματα 14 μεταναστών έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στις ακτές της νήσου Τζέρμπα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Τυνησίας.

«Πτώματα άρχισαν να ξεβράζονται στις ακτές της νήσου Τζέρμπα την Παρασκευή. Έχουν βρεθεί 14 πτώματα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική», δήλωσε ο εισαγγελέας Φατί Μπακούς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

#Tunisia:Guard national has recovered bodies from another invisibles shipwrecks 14 near Djerba and 7 near Gabes

Daily,lives are taken by the merciless European border regime

It’s devastating that these individuals lived unnoticed and died forgotten under this cruel,racist policy pic.twitter.com/6jL1Yn8Jlq

— jihed (@brirmijihed) April 24, 2024