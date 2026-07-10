Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, μετά τη σύντομη εμφάνισή του σε επίσημο βίντεο της συντρόφου του και Αμερικανίδας τραγουδίστριας, Κέιτι Πέρι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το οπτικό υλικό, το οποίο καταγράφηκε στα παρασκήνεια της ευρωπαϊκής περιοδείας της καλλιτέχνιδας, παρουσιάζει τον Καναδό πολιτικό σε μια σπάνια, ανεπίσημη στιγμή στο πλευρό της ομάδας της.

Το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κοινές εμφανίσεις

Η συγκεκριμένη ανάρτηση στο TikTok ακολούθησε μια άλλη δημοσίευση της τραγουδίστριας στο Instagram, όπου περιλαμβάνονταν στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της, καθώς και μια κοινή φωτογραφία του ζευγαριού.

Η σχέση του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι είχε γίνει γνωστή αρχικά μέσω δημοσιευμάτων το καλοκαίρι του 2025, λίγο μετά την ολοκλήρωση της σχέσης της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ. Έκτοτε, ο Καναδός πολιτικός και η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα έχουν πραγματοποιήσει αρκετές επίσημες κοινές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Στο πλευρό της καλλιτέχνιδας κατά την περιοδεία

Η παρουσία του Τζάστιν Τριντό στις συναυλίες της Κέιτι Πέρι στην Ευρώπη επιβεβαιώνει τη σταθερή υποστήριξη προς τη σύντροφό του. Ο Καναδός πολιτικός σημείωσε πρόσφατα ότι έχει παρακολουθήσει το μουσικό πρόγραμμα τρεις φορές, γεγονός που αποτυπώνει τη συστηματική παρουσία του στα παρασκήνεια της περιοδείας «Out of Office Tour».