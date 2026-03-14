Η διαθήκη του διαβόητου Τζέφρι Έπστιν, του ανθρώπου που μετέτρεψε την παιδική πορνεία σε παιχνίδι εξουσίας και χειραγώγησης ανθρώπων με κύρος, υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες -όπως συνέβησαν όλα όσα αφορούσαν το απεχθές δίκτυό του- δύο νομικοί βρέθηκαν να διαχειρίζονται την αμύθητη περιουσία, που αρχικά εκτιμήθηκε στα 578 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του BBC, οι δύο άνδρες έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας του Έπστιν, των αποζημιώσεων προς τα θύματα και των εγγράφων που περιέχουν όσα μυστικά άφησε πίσω του. Η Επιτροπή Εποπτείας που χειρίζεται την υπόθεση κάλεσε τους δύο άνδρες να καταθέσουν, ζητώντας εξηγήσεις για τον ρόλο τους και όσα γνωρίζουν για τις «δραστηριότητες» του Έπσταϊν. Ο Καν κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη 11 Μαρτίου, ενώ ο Ίνταϊκ αναμένεται να καταθέσει την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Λίγο πριν πεθάνει -κάτω από επίσης ομιχλώδεις συνθήκες στη φυλακή- ο Τζέφρι Έπστιν- μετέφερε το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σε ένα νομικό «όχημα» που ονομάζεται «The 1953 Trust».

Τι όρισε η διαθήκη του:

• Οι Εκτελεστές: Όρισε τον δικηγόρο του, Darren Indyke και τον λογιστή του, Richard Kahn ως συνεκτελεστές. Για τις υπηρεσίες τους, η διαθήκη προέβλεπε αρχικά αποζημίωση 250.000 δολαρίων για τον καθένα, αν και το καταπίστευμα προέβλεπε επιπλέον κατανομές ύψους 50 εκατομμυρίων και 25 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.

• Κύριοι κληρονόμοι:

o Η Karyna Shuliak, η 20χρονη σύντροφός του, ορίστηκε ως η κύρια δικαιούχος, με προβλεπόμενη κληρονομιά περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλάμβανε μια πρόσθετη είσπραξη 50 εκατομμυρίων και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων.

o Η Ghislaine Maxwell και ο αδελφός του Έπστιν, Mark, έλαβαν κατανομές ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.

o Ο καθηγητής μαθηματικών του Χάρβαρντ, Martin Nowak, έλαβε κληροδότημα 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

• Λοιποί δικαιούχοι: Το καταπίστευμα περιλάμβανε συνολικά πάνω από 40 δικαιούχους, πολλοί από τους οποίους παραμένουν ανώνυμοι στα δημόσια έγγραφα λόγω επεξεργασίας (redaction).

Πού κατέληξε η περιουσία του

Η διαχείριση της περιουσίας του Έπστιν μετά τον θάνατό του επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των αξιώσεων των θυμάτων και των πιστωτών:

1. Αποζημιώσεις θυμάτων: Οι εκτελεστές ίδρυσαν ένα ταμείο αποζημίωσης θυμάτων (Victim Compensation Fund) μετά τον θάνατό του, το οποίο κατέβαλε 121 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, δόθηκαν 49 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετους διακανονισμούς για υποθέσεις κακοποίησης για ανήλικες.

2. Πρόσφατος διακανονισμός (2026): Οι διαχειριστές της περιουσίας του Έπστιν συμφώνησαν πρόσφατα να καταβάλλουν έως και 35 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση ομαδικής αγωγής που κατηγορούσε τους Indyke και Kahn για υποβοήθηση του δικτύου σεξουαλικής εμπορίας του Έπστιν.

3. Πωλήσεις ακινήτων: Για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων, πουλήθηκαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η έπαυλη στο Palm Beach, το αρχοντικό στη Νέα Υόρκη και το ιδιωτικό νησί Little Saint James.

4. Τρέχουσα κατάσταση: Η αξία της περιουσίας μειώθηκε από τα 600 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια λόγω φόρων, νομικών εξόδων και πληρωμών.

5. Αναστολή διανομών: Κανένας από τους αναφερόμενους κληρονόμους (όπως η Shuliak ή η Maxwell) δεν μπορεί να λάβει χρήματα μέχρι να επιλυθούν όλες οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και οι αξιώσεις των πιστωτών. Γεγονός που εξηγεί σε ένα βαθμό, τους λόγους που η έρευνα «τρέχει». Ειδικά για τη Maxwell, η ποινή φυλάκισης της αποκλείει την πρόσβαση στα κεφάλαια.

Πώς ο Έπστιν απόκτησε τόσο πλούτο – Το περιβόητο «1953 Trust»

Η περιουσία του Έπστιν προήλθε σε μεγάλο βαθμό από αμοιβές διαχείρισης ύψους 490 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Les Wexner και Leon Black μεταξύ 1999-2018, ενώ η διαμονή του στις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους του επέτρεψε σημαντική φοροαποφυγή. Φήμες και καταγγελίες πάντως αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος από τα χρήματα αυτά μπορεί και να τα υπεξαίρεσε.

Το «1953 Trust» είναι το καταπίστευμα (trust) που δημιούργησε ο Τζέφρι Έπστιν στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, με σκοπό τη διαχείριση και τη διανομή της περιουσίας του. Πρόκειται για ένα νομικό όχημα στο οποίο, βάσει της διαθήκης του Έπστιν, μεταφέρθηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα, όπου κι αν βρίσκονταν) μετά την πληρωμή των εξόδων της κηδείας και των διοικητικών δαπανών. Το καταπίστευμα αποτελείται από ένα έγγραφο 32 σελίδων και περιλαμβάνει τα ονόματα των δικαιούχων της περιουσίας του, η οποία τη στιγμή του θανάτου του ανερχόταν σε περίπου 578 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς λειτουργεί το καταπίστευμα

Ο τρόπος λειτουργίας του «1953 Trust» καθορίζεται από συγκεκριμένες προβλέψεις στη διαθήκη και το σχετικό έγγραφο:

• Μεταφορά Περιουσίας (Pour-over Will): Η διαθήκη λειτουργεί ως «διαβιβαστής», ορίζοντας ότι το σύνολο της περιουσίας καταλήγει στους εκάστοτε διαχειριστές (Trustees) του καταπιστεύματος για να κρατηθεί και να διανεμηθεί σύμφωνα με τους όρους του.

• Προστασία της Ιδιωτικότητας: Η δομή του καταπιστεύματος επιτρέπει τη θωράκιση των λεπτομερειών της διανομής από τη δημόσια δημοσιοποίηση. Ενώ η διαθήκη είναι δημόσιο έγγραφο, οι λεπτομέρειες ενός καταπιστεύματος συνήθως παραμένουν εμπιστευτικές, με αποτέλεσμα πολλά ονόματα από τους 40 και πλέον δικαιούχους να παραμένουν ανώνυμα στα δημόσια αρχεία.

• Προτεραιότητα Πιστωτών και Θυμάτων: Παρά τους ορισμένους κληρονόμους (όπως η Karyna Shuliak ή η Ghislaine Maxwell), κανένας δικαιούχος δεν λαμβάνει χρήματα μέχρι να επιλυθούν όλες οι απαιτήσεις των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αγωγών από θύματα. Οι πωλήσεις ακινήτων του Έπστιν χρηματοδότησαν αρχικά το ταμείο αποζημίωσης θυμάτων, το οποίο προηγείται των κληρονομιών.

• Ρήτρα Μη Αμφισβήτησης (No-Contest Clause): Το καταπίστευμα περιλαμβάνει μια αυστηρή πρόβλεψη: εάν οποιοσδήποτε δικαιούχος αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαθήκης ή του καταπιστεύματος στο δικαστήριο, η μερίδα του καθίσταται αυτόματα άκυρη.

• Διαχείριση και Φόροι: Οι εκτελεστές της διαθήκης (Indyke και Kahn) έχουν τη διακριτική ευχέρεια να κατευθύνουν τους διαχειριστές του καταπιστεύματος να πληρώσουν τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς φόρους μεταβίβασης από τα κεφάλαια του Trust.

Συνοπτικά, το «1953 Trust» λειτούργησε ως ο τελικός αποδέκτης της περιουσίας του Έπστιν, επιτρέποντας στους έμπιστους συνεργάτες του να ελέγχουν τη ροή του χρήματος υπό καθεστώς σχετικής μυστικότητας, αν και η τελική διανομή έχει παγώσει λόγω των μαζικών νομικών διεκδικήσεων.