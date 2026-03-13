Δεν «μάσησε» τα λόγια του ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζέφρι Ντέιβιντ Σακς, όσο αφορά το Ισραήλ και τις πολεμικές του επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον Κύπριο ευρωβουλευτή και γνωστό infuenger Φειδία Παναγιώτου, ο διεθνούς αναγνώρισης οικονομολόγος άσκησε σφοδρή κριτική στο Ισραήλ και τη κυβέρνησή του, αναφέροντας πως το Ισραήλ επιδιώκει να επεκταθεί εκτός της Παλαιστίνης και στις διπλανές χώρες δημιουργώντας ένα «Μεγάλο Ισραήλ». Μια «έμπνευση» που χαρακτηρίζεται από τη μία πλευρά βασισμένη στις βιβλικές αναφορές της Παλαιάς διαθήκης περί «εκλεκτού λαού του Θεού» και από την άλλη στις προσωπικές φιλοδοξίες των ισραηλινών πολιτικών και κυρίως του Μπένγιαμιν Νετανιάχου, του οποίου η προαναφερόμενη επέκταση αποτελεί για αυτόν ένα «όνειρο 40 ετών».

Δείτε τα όσα σημαντικά αναφέρει ο Τζέφρι Σακς:

Ο Τζέφρι Ντέιβιντ Σακς ( Jeffrey David Sachs) είναι Αμερικανός οικονομολόγος γνωστός και ως και αναλυτής πολιτικών θεμάτων και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ο Σακς διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Αειφόρου Αναπτύξεως του «The Earth Institute» στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Ο Σακς συνίδρυσε και είναι επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού για τη Millennium Promise, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με στόχο την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας.

Το 2010 έγινε μέλος της επιτροπής «Broadband Commission for Sustainable Development» που είχε στόχο να προωθήσει τη σημασία του ευρυζωνικού διαδικτύου στη διεθνή πολιτική.

Ο Σακς έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει τιμηθεί επανειλημμένα για το έργο του. Οι απόψεις του για οικονομικά θέματα, για την προέλευση του κορονοϊού ή για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν συγκεντρώσει τόσο την προσοχή όσο και αρκετές επικρίσεις από τη διεθνή κοινή γνώμη.