Συνέντευξη στον ευρωβουλευτή και γνωστό youtuber Φειδία Παναγιώτου, παραχώρησε ο Αμερικανός Οικονομολόγος, Αναλυτής πολιτικών θεμάτων και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Τζέφρι Σακς.

Στο βίντεο που ακολουθεί μιλάει για τα πυρηνικά, τον Πούτιν αλλά και αυτούς που διοικούν τον κόσμο σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Βρετανία.

Δείτε το ενδιαφέρον βίντεο:

Ποιος είναι ο Τζέφρι Σακς

Ο Τζέφρι Ντέιβιντ Σακς είναι Αμερικανός οικονομολόγος, γνωστός και ως Αναλυτής πολιτικών θεμάτων, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ασχολήθηκε με θέματα όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη, γενικότερα.

Ο Σακς διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Αειφόρου Αναπτύξεως του «The Earth Institute» στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και Πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Από το 2001 έως το 2018 ο Σακς ήταν Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Σακς έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει τιμηθεί επανειλημμένα για το έργο του. Οι απόψεις του για οικονομικά θέματα, για την προέλευση του κορονοϊού ή για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν συγκεντρώσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης.

