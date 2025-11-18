Σε μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή, σχετικά με το πως φθάσαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, προχώρησε ο Τζέφρι Σακς, Αμερικανός Οικονομολόγος, Αναλυτής πολιτικών θεμάτων και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μιλώντας με τον ευρωβουλευτή και γνωστό youtuber Φειδία Παναγιώτου.

Ο Τζέφρι Σακς εξήγησε αναλυτικά γιατί μόνο απρόκλητη δεν ήταν η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταλήγοντας ότι τελικά το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν να καταστήσουν τη Ρωσία χώρα τρίτης, τέταρτης ή πέμπτης κατηγορίας, προκειμένου να την διαλύσουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τη συνέντευξη:

Ποιος είναι ο Τζέφρι Σακς

Ο Τζέφρι Ντέιβιντ Σακς είναι Αμερικανός οικονομολόγος, γνωστός και ως Αναλυτής πολιτικών θεμάτων, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ασχολήθηκε με θέματα όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη, γενικότερα.

Ο Σακς διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Αειφόρου Αναπτύξεως του «The Earth Institute» στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και Πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Από το 2001 έως το 2018 ο Σακς ήταν Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Σακς έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει τιμηθεί επανειλημμένα για το έργο του. Οι απόψεις του για οικονομικά θέματα, για την προέλευση του κορονοϊού ή για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν συγκεντρώσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης.

Π.Π.

Πηγή: Facebook – Fidias Cyprus