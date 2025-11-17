Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Αμερικανό οικονομολόγο Τζέφρι Σακς. Ο συνεντευξιαζόμενος, έκανε μια εκτενέστατη ανάλυση για τη Βρετανική αποικιοκρατία από το 1800 μέχρι και την πρώτη δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο σε πολλά κράτη, κυρίως της Αφρικής και της Ασίας, αλλά και τη Βόρειο Αμερική και την Αυστραλία, τονίζοντας πως κράτησε τους λαούς αυτούς φτωχούς και αμόρφωτους, εκμεταλλευόμενη παράλληλα τον ορυκτό πλούτο τους αλλά και τις καλλιέργειες τους, για 150 και πλέον χρόνια, ενισχύοντας την δική της δύναμη. Μίλησε για την πιο σκληρή αποικιοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού κράτησε πολύ χαμηλά το μορφωτικό και συνάμα το βιοτικό επίπεδο των κρατών που είχε υπό την κατοχή της η Βρετανική αυτοκρατορία.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη, που δημοσιεύτηκε στο Facebook του Κύπριου ευρωβουλευτή, έχει αποσπάσει τις περισσότερες θετικές ψήφους στο διαδίκτυο, από όσους την παρακολούθησαν.

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος