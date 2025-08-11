Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δύσκολα θα ικανοποιήσει πλήρως και τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης είναι πιθανό να αφήσει τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο «χωρίς πλήρη ικανοποίηση».

Ο Βανς υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια λύση που να μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τις δύο χώρες. «Δεν θα κάνει κανέναν ιδιαίτερα χαρούμενο· στο τέλος, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί πιθανόν να είναι δυσαρεστημένοι», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως στις 15 Αυγούστου θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα. Στόχος της συνάντησης θα είναι η διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός και παραχώρηση εδαφών

Ο Τραμπ ανέφερε ότι Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στη σύγκρουση που διαρκεί τριάμισι χρόνια. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή πιθανώς θα περιλαμβάνει την παραχώρηση σημαντικού τμήματος ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε το Σάββατο ότι η χώρα του δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας. «Οι Ουκρανοί δεν θα δωρίσουν τη γη τους στους κατακτητές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ηχογραφημένη συνέντευξή του την Παρασκευή, ο Βανς ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να οργανώσουν συνομιλίες μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ. Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν θα ήταν παραγωγικό να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι πριν οι δύο ηγέτες συζητήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο.