Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής διευθέτησης φαίνεται πως καταγράφονται στις σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Πιο συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις μεταξύ τους συνομιλίες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατέστησε σαφές ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να δει μια επανάληψη ή κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ακόμα ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην επιδίωξη μιας σταθερής συμφωνίας για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών, ωστόσο, όπως πρόθεσε, η διαπραγματευτική στάση του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής, εξαιτίας των εσωτερικών πολιτικών ρωγμών και του κατακερματισμού που παρατηρείται στην ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Αμερικανού αντιπροέδρου, «η ασάφεια αυτή πηγάζει από την περίπλοκη δομή εξουσίας στην Τεχεράνη, καθώς πέρα από τον Ανώτατο Ηγέτη, υφίσταται ένα ευρύ δίκτυο αξιωματούχων που ασκούν επιρροή και διαμορφώνουν τις ισορροπίες στο τραπέζι των συνομιλιών.Αυτή η πολυφωνία καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τη διεθνή κοινότητα να προσδιορίσει με ακρίβεια την επίσημη διαπραγματευτική θέση της ιρανικής πλευράς».

Ο Βανς σημείωσε επίσης ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι εσωτερικές αυτές αποκλίσεις οφείλονται σε προβλήματα εσωτερικής επικοινωνίας ή σε έλλειψη καλής πίστης, τονίζοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μια συγκεχυμένη και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, όπου είναι συχνά δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί ο πραγματικός και τελικός στόχος της Τεχεράνης.