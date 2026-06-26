Ως «τρελό» χαρακτήρισε το γεγονός ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Μιλώντας στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρίτσαρντ Νίξον, στην Καλιφόρνια, ο Βανς υποστήριξε ότι στη σημερινή εποχή μια αντίστοιχη υπόθεση πολιτικής κατασκοπείας δεν θα επιβίωνε στην επικαιρότητα για περισσότερο από μισή ημέρα.

«Η κληρονομιά του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου περνάει πλέον από μια φάση αποκατάστασης, κάτι που θεωρώ ότι του αξίζει», δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιθανούς υποψηφίους για το προεδρικό χρίσμα στις εκλογές του 2028.

«Όπως έλεγα μάλιστα αστειευόμενος, αν το Γουότεργκεϊτ συνέβαινε αύριο, τα μέσα ενημέρωσης δεν θα ασχολούνταν μαζί του για πάνω από δώδεκα ώρες. Το να πέφτει μια ολόκληρη κυβέρνηση για ένα τέτοιο ζήτημα μοιάζει πλέον τρελό».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των Δημοκρατικών. Ο Ντέιβιντ Άξελροντ, πολιτικός αναλυτής που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα, σχολίασε καυστικά μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) ότι τα συγκεκριμένα σχόλια «αποτυπώνουν πλήρως την ηθική και δεοντολογική κατάπτωση της εποχής Τραμπ».

Το χρονικό του ιστορικού σκανδάλου

Το σκάνδαλο ξέσπασε το 1972 όταν πέντε άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διάρρηξης στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτιριακό συγκρότημα Γουότεργκεϊτ της Ουάσινγκτον.

Παρά το περιστατικό, ο τότε εν ενεργεία πρόεδρος Νίξον, που βρισκόταν σε προεκλογική εκστρατεία, κατάφερε να κερδίσει με άνεση μια δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η δημοσιογραφική έρευνα της εφημερίδας Washington Post έφερε στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο πολιτικών υποκλοπών, καθώς και μια συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης των στοιχείων από τα ανώτατα κλιμάκια του Λευκού Οίκου.

Το 1974, μετά από μια πολυετή δικαστική διαμάχη και υπό το βάρος της επικείμενης καθαίρεσής του από το Κογκρέσο, ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε από το αξίωμά του, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια.