Ο συνιδρυτής της Superdry, Τζέιμς Χόλντερ, κρίθηκε ένοχος για βιασμό, έπειτα από απόφαση ενόρκων στο Gloucester Crown Court, μετά από πενθήμερη ακροαματική διαδικασία.

Ο δικαστής Ντέιβιντ Τσίντζεϊ απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση προκειμένου να τακτοποιήσει προσωπικές του υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι, λόγω των «σημαντικών οικονομικών του δυνατοτήτων», υπήρχε αυξημένος κίνδυνος να επιχειρήσει να διαφύγει.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο επιχειρηματίας είχε βγει για μια «αυθόρμητη βραδινή έξοδο» στις 6 Μαΐου 2022 και στη συνέχεια μετέβη στο διαμέρισμα της γυναίκας στο Τσέλτεναμ.

Κατάθεση μάρτυρα ανέφερε ότι είχε καλέσει ταξί τόσο για τον Χόλντερ όσο και για το θύμα, ωστόσο ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ίδιο όχημα με τη γυναίκα, το οποίο κατευθυνόταν προς την κατοικία της, όπου τη βίασε.

Ο Τζέιμς Χόλντερ είχε ιδρύσει τη Superdry το 2003 μαζί με τον Τζούλιαν Ντάνκερτον, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες ένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.