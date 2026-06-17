Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σύγχρονης τηλεοπτικής ιστορίας εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την κυκλοφορία των δύο τελευταίων επεισοδίων της πέμπτης σεζόν της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς Clarkson’s Farm στο Amazon Prime Video.

Σύμφωνα με την dailymail, o εμβληματικός 66χρονος Βρετανός παρουσιαστής, Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός παγκοσμίως από τις εκπομπές Top Gear και Grand Tour, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

Η διάγνωση έγινε τον Μάιο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που κάλυπταν την περίοδο από τα τέλη του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 στο διάσημο κτήμα του, Diddly Squat, στα Κότσγουολντς της Αγγλίας.

Η στιγμή της αποκάλυψης στους συνεργάτες του

Η ανακοίνωση έγινε με εντελώς ξαφνικό τρόπο, την ώρα που ο Κλάρκσον συζητούσε με τους στενούς του συνεργάτες και συνδιαχειριστές του αγροκτήματος, Τσάρλι και Κέιλεμπ Κούπερ, για τον προγραμματισμό της επερχόμενης θερινής συγκομιδής.

Όταν διαπιστώθηκε ότι οι καλλιέργειες θα είναι έτοιμες στα τέλη Ιουλίου, ο παρουσιαστής αντέδρασε με μια βρισιά, αναγκάζοντας τον Κέιλεμπ να τον ρωτήσει αν θα χρειαστεί να λείψει.

Κλάρκσον: Γέρνει πίσω στην καρέκλα του και λέει: «Ναι. Έχω καρκίνο».

Γέρνει πίσω στην καρέκλα του και λέει: «Ναι. Έχω καρκίνο». Κέιλεμπ: Σοκαρισμένος, αρνείται να το πιστέψει: «Όχι, δεν έχεις. Πού;».

Σοκαρισμένος, αρνείται να το πιστέψει: «Όχι, δεν έχεις. Πού;». Κλάρκσον: «Το πού, δεν αφορά κανέναν. Το ξέρω από τον Μάιο».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο πατέρας τριών παιδιών έδωσε περισσότερες ιατρικές λεπτομέρειες, εξηγώντας ότι ο καρκίνος εντοπίζεται στον προστάτη του και ότι το 10% του αδένα είναι ήδη «νεκρό» εξαιτίας του όγκου, γεγονός που τον αναγκάζει να απέχει πλήρως από τα βαριά αγροτικά του καθήκοντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Είναι επεισόδια πολύ δύσκολα στην παρακολούθηση»

Λίγες ώρες πριν από την προβολή των επεισοδίων, ο Κλάρκσον θέλησε να προειδοποιήσει τους εκατομμύρια θαυμαστές του μέσω ενός ιδιαίτερα φορτισμένου βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αφού έκανε μια εμπορική αναφορά στη δική του μάρκα μπίρας και μηλίτη, Hawkstone, σημειώνοντας ότι θα προβληθεί σχετική διαφήμιση πριν από τον αποψινό εναρκτήριο αγώνα της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 17 Ιουνίου 2026, ο παρουσιαστής μίλησε για την ανατροπή στην εκπομπή του:

«Συνήθως προσπαθούμε να κρατάμε την εκπομπή βουκολική, γοητευτική και χαρούμενη».

«Τα δύο τελευταία επεισόδια που κυκλοφορούν μέσα στη νύχτα δεν είναι τίποτα από αυτά. Για την ακρίβεια, είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολα στην παρακολούθηση», κατέληξε φανερά συγκινημένος.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από θαυμαστές και συναδέλφους του σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι επαινούν το θάρρος του να καταγράψει αυτή την προσωπική περιπέτεια υγείας με τόσο ωμό και ειλικρινή τρόπο μπροστά στην κάμερα.

Δείτε το Βίντεο:

«Αν η θεραπεία πετύχει, θα τα πούμε στην 6η σεζόν. Αν όχι, αντίο»

Μέσα από το νοσοκομείο, ο Κλάρκσον προχώρησε σε μια δραματική εξομολόγηση, αφήνοντας μετέωρο το τηλεοπτικό του μέλλον:

«Κάποιες από τις θεραπείες πήγαν στραβά, ας το πούμε έτσι. Θα μείνω εδώ για λίγο. Είμαι νηστικός και δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, αν όλο αυτό πάει καλά, θα τα πούμε στην έκτη σεζόν, κι αν δεν πάει, δεν θα τα πούμε. Να προσέχετε όλοι», δήλωσε αποχαιρετώντας το κοινό του.

Λίγο πριν από την υποτροπή, ο Κλάρκσον είχε προλάβει να κάνει τον απολογισμό της χρονιάς μαζί με τη σύντροφό του, Λίζα Χόγκαν, και τους συνεργάτες του, Κέιλεμπ, Τσάρλι και Τζέραλντ. «Έτσι, ξεκινήσαμε τη χρονιά και είχα στεφανιαία νόσο, και την τελειώσαμε με εμένα να έχω καρκίνο», ανέφερε, ζητώντας ωστόσο από την ομάδα να εστιάσει στα καλά που συνέβησαν στο αγρόκτημα.

Όταν ο Κέιλεμπ τον ρώτησε πότε θα γνωρίζουν τα αποτελέσματα, ο Κλάρκσον εξήγησε ότι αναμένει τις εξετάσεις αίματος σε μερικές εβδομάδες, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα, με τον παρουσιαστή να ρωτά τον βοηθό του αν είχε ποτέ καθετήρα και τον Κέιλεμπ να απαντά αστειευόμενος: «Παραδόξως όχι».

Η Amazon «παγώνει» την έκτη σεζόν – Παραμένει το «Millionaire»

Η προειδοποίηση της Prime Video στο επίσημο δελτίο τύπου αποδείχθηκε προφητική, καθώς έκανε λόγο για «κακοτυχία που χτυπά από κάθε κατεύθυνση, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και ένταση».

Αν και η έκτη σεζόν του Clarkson’s Farm έχει ήδη εγκριθεί επίσημα, η παραγωγή της αναμένεται να διακοπεί προσωρινά προκειμένου να δοθεί στον παρουσιαστή ο απαραίτητος χρόνος για να αναρρώσει.

Παράλληλα, ο Κλάρκσον παραμένει πολυάσχολος, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή για τον νέο κύκλο του Who Wants to be a Millionaire (Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος), το οποίο παρουσιάζει κανονικά.

Το επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό: «Μέρες μακριά από τον θάνατο»

Αυτή η νέα περιπέτεια έρχεται να προστεθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη διετία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο Κλάρκσον είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με έμφραγμα, μετά από έντονους πόνους στο στήθος, κρύο ιδρώτα και μυρμήγκιασμα στο αριστερό χέρι, συμπτώματα που ξεκίνησαν μετά από ένα κολύμπι στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

«Όταν έφτασα στην παραλία, υπήρχε περισσότερο νερό στους πνεύμονές μου από ό,τι στη λίμνη Σουπίριορ, και ήμουν σχεδόν νεκρός», είχε δηλώσει.

Οι γιατροί διαπίστωσαν τότε ότι μία από τις αρτηρίες του ήταν «εντελώς φραγμένη» και ότι βρισκόταν μέρες μακριά από τον θάνατο. Η ζωή του σώθηκε με την τοποθέτηση στεντ για την αποκατάσταση της ροής του αίματος.

Επιστρέφοντας μάλιστα στο αγρόκτημα στις αρχές της 5ης σεζόν, ο Κλάρκσον είχε πει χαρακτηριστικά στον Κέιλεμπ: «Επέστρεψα και δεν είμαι νεκρός. Ο Χάρος θα πρέπει να περιμένει. Ήταν κοντά, όμως».

Πλέον, οι γιατροί του έχουν συστήσει ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, καθώς παλεύει με τη σοβαρότερη μέχρι τώρα δοκιμασία της ζωής του.