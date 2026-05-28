Έναν εφιάλτη έζησε η Τζιλ Μπάιντεν τη νύχτα του κρίσιμου ντιμπέιτ για την προεκλογική καμπάνια του συζύγου της, Τζο Μπάιντεν, καθώς εξελίχθηκε σε φιάσκο που έμελε να βάλει τέλος στην προεδρική του «κούρσα», στηρίζοντας αναπόφευκτα την τότε αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Έγινε έτσι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που αποσύρεται από την προεδρική κούρσα από την εποχή του Λίντον Μπ. Τζόνσον το 1968.

Η τηλεοπτική τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε στεφθεί τότε από απόλυτη αποτυχία για τον Τζο Μπάιντεν που διεκδικούσε μία δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια του 90λεπτου ντιμπέιτ, ήταν πολλές οι φορές που «πάγωσε», που δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει τις προτάσεις του, κάνοντας μεγάλες παύσεις ενώ συχνά έχανε τον ειρμό του.

Η Τζιλ Μπάιντεν τόνισε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ τον σύζυγό της να καταρρέει έτσι όπως τον είδε εκείνο το βράδυ στη σκηνή του ντιμπέιτ στην Ατλάντα.

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Τζο σε αυτή την κατάσταση. Ποτέ!», είπε χαρακτηριστικά στο CBS Sunday Morning.

Η πρώην πρώτη κυρία δήλωσε ότι «δεν ξέρω τι συνέβη. Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: ‘’Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό’’ και κατατρόμαξα».

Παρά τις ανησυχίες και την αγωνία που πέρασε, η Τζιλ Μπάιντεν μετά το ντιμπέιτ, ανέβηκε στη σκηνή, αγκάλιασε τον σύζυγό της και τον ενθάρρυνε λέγοντας του: «Έκανες τόσο καλή δουλειά, απάντησες σε κάθε ερώτηση» και «ήξερες όλα τα γεγονότα».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η Τζιλ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Μπάιντεν, τον στήριξαν και τον ενθάρρυναν να συνεχίσει τον προεκλογικό του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και καθώς ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρρωνε από τον κορωνοϊό στα τέλη Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, η Τζιλ Μπάιντεν, η οποία ανήκε στον κύκλο των συμβούλων του, ήταν μεταξύ εκείνων που τελικά τον ενθάρρυναν να αποσυρθεί από την κούρσα του 2024.

Η συνέντευξή της στο CBS έρχεται λίγες ημέρες πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο της «View From the East Wing», στο οποίο η ίδια αφηγείται την περίοδο που ήταν πρώτη κυρία.