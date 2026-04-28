Αποκαλώντας τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» σε σατιρικό σκετς, ο Τζίμι Κίμελ άναψε φωτιά στο ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής υπερασπίστηκε τη φράση του ως «ελαφριά σάτιρα», επιμένοντας ότι επρόκειτο για χιουμοριστικό σχόλιο σχετικά με τη διαφορά ηλικίας του προεδρικού ζεύγους χωρίς να υπάρχει νύξη βίας. Όπως ανέφερε, το ύφος του «συμπλέει» με την παράδοση της πολιτικής σάτιρας, της late-night τηλεόρασης.

Η αντίδραση από το προεδρικό περιβάλλον, υπήρξε άμεση και έντονη. Η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε τη ρητορική του Κίμελ διχαστική και προσβλητική, ζητώντας από το τηλεοπτικό δίκτυο του ABC, να λάβει μέτρα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την επίθεση, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του από την εκπομπή, ενώ συνέδεσε το σχόλιο με την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για «απεχθές κάλεσμα σε βία».

Ο Κίμελ απάντησε εκ νέου μέσα από την εκπομπή του, υιοθετώντας ειρωνικό τόνο και απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις «ενστάσεις» του προεδρικού ζεύγους.

«Ήταν ένα πολύ ελαφρύ σατιρικό αστείο… Δεν ήταν, με καμία έννοια του όρου, κάλεσμα σε δολοφονία», τόνισε, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη διαχρονική του στάση κατά της οπλοκατοχής και της ένοπλης βίας.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά ιστορία συγκρούσεων ανάμεσα στον παρουσιαστή και τον πρόεδρο Τραμπ. Από το 2016 και μετά, ο Κίμελ έχει ασκήσει συστηματική και συχνά αιχμηρή κριτική στις πολιτικές του Τραμπ, με τον τελευταίο να απαντά επανειλημμένα. μέσω δημόσιων παρεμβάσεων και αναρτήσεων.

Η ένταση είχε κορυφωθεί ήδη από το 2017, όταν ο Κίμελ, με αφορμή προσωπικό οικογενειακό ζήτημα υγείας, τοποθετήθηκε δημόσια για το αμερικανικό σύστημα υγείας, ασκώντας σφοδρή κριτική στις επιλογές της τότε κυβέρνησης. Έκτοτε, η αντιπαράθεση απέκτησε σαφώς πιο προσωπικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Το πρόσφατο επεισόδιο, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σάτιρα και την πολιτική σύγκρουση στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου η δημόσια ρητορική παραμένει ιδιαίτερα πολωμένη και κάθε τοποθέτηση μπορεί να λειτουργήσει ως «πυροκροτητής» ευρύτερων αντιδράσεων.