Ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, η εκπομπή του οποίου ανεστάλη προσωρινά τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι το 2025 ήταν «μια πολύ καλή χρονιά» στις ΗΠΑ «για τον φασισμό», σε ομιλία του που μεταδόθηκε σήμερα (25/12) από τη βρετανική τηλεόραση.

Το κανάλι Channel 4 μεταδίδει κάθε χρόνο από το 1993 ένα χριστουγεννιάτικο «διάγγελμα», ως «εναλλακτικό» εκείνου του Βρετανού μονάρχη. Φέτος επέλεξε ως ομιλητή τον Τζίμι Κίμελ, σταρ των περίφημων «late night shows» των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, η εκπομπή του οποίου διακόπηκε τον Σεπτέμβριο αφού κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά τη δολοφονία του influencer υποστηρικτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει σε εσάς. Αντιθέτως, ξέρω τι συμβαίνει σε εμάς και μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά τον φασισμό, αυτή ήταν μια πολύ καλή χρονιά», δήλωσε στην έναρξη του «διαγγέλματός» του.

«Η τυραννία ευημερεί εδώ» στις ΗΠΑ, επέμεινε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτομερώς στο προσωρινό κόψιμο της εκπομπής του. Μετά τις κατηγορίες περί λογοκρισίας, ο Κίμελ ξαναμπήκε στο στούντιο μία εβδομάδα αργότερα.

«Το γεγονός ότι μια κυβέρνηση φιμώνει τους επικριτές της είναι κάτι που γίνεται σε χώρες σαν τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, όπως και στο Λος Άντζελες, όχι όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο», ειρωνεύτηκε, προειδοποιώντας ταυτόχρονα τους Βρετανούς: «Όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον οποίο αποκαλεί «βασιλιά Ντόνι τον Όγδοο» – παραπέμποντας στον Ερρίκο (Χένρι) τον Όγδοο – «ηττήθηκε», διαβεβαίωσε, δεδομένου ότι η εκπομπή του πήρε παράταση μέχρι και τα μέσα του 2027.

Ο Κίμελ προέτρεψε τους Βρετανούς «να μην εγκαταλείψουν» τους Αμερικανούς. «Διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, αλλά θα βγούμε από αυτήν», είπε.

Μερικά από τα πρόσωπα που έχουν απευθύνει «εναλλακτικό διάγγελμα» τα τελευταία χρόνια είναι: ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στίβεν Φράι, το 2023 και ο Έντουαρντ Σνόουντεν, το 2013.