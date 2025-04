Το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Φε, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο από την έρευνα των αστυνομικών μέσα στο σπίτι που βρέθηκαν νεκροί ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι στην έπαυλη τους βρέθηκαν νεκρά τρωκτικά και φωλιές.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών, φαίνονται τα στελέχη του τμήματος της Σάντα Φε να ερευνούν το μπάνιο στο οποίο βρέθηκε νεκρή η Μπέτσι Αρακάουα.

WATCH: Harrowing video from inside Gene Hackman and Betsy Arakawa’s home reveals their dog’s heartbreaking acthttps://t.co/TfVzQhK2Qo pic.twitter.com/1mUarteirb

— Video Forensics (@Video_Forensics) April 16, 2025