Ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση στους Αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις προαναγγέλλουν ένα εκλογικό θρίλερ.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε μία φωτογραφία του με την Κάμαλα Χάρις, αναφέροντας πως αύριο είναι η μέρα των εκλογών.

Κάλεσε τους πολίτες να βεβαιωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο μπορούν να ψηφίσουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας και τόνισε πως:

«Ξέρω ότι η Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ, αλλά πρέπει να ψηφίσετε».

Tomorrow is Election Day.

If you didn’t vote early, make sure you know where your polling place is for tomorrow: https://t.co/Hy8C4mIL2M.

I know @KamalaHarris can beat Donald Trump, but you have to vote. pic.twitter.com/iSfVCcQrBq

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2024

