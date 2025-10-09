Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μετά την ανακοίνωση του Νόμπελ Φυσικής 2025, το οποίο απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες για το έργο τους στην κβαντική φυσική, υπήρξε παρανόηση σχετικά με την καταγωγή του John M. Martinis.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Παρόλο που αρκετά ελληνικά μέσα ανέφεραν πως έχει ελληνικές ρίζες, ο ίδιος διέψευσε τη φημολογία, δηλώνοντας ότι δεν είναι ελληνικής καταγωγής.

Η παρεξήγηση ξεκίνησε από δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας Greek Herald της Αυστραλίας το 2020, το οποίο, χωρίς τεκμηρίωση, ανέφερε πως ο διακεκριμένος καθηγητής έχει ελληνική καταγωγή. Αυτή η αναφορά αναπαράχθηκε αργότερα από πλήθος ελληνικών και κυπριακών μέσων, με αφορμή τη φετινή βράβευσή του με το Νόμπελ.

Μιλώντας στο Hellas Journal, ο ίδιος ξεκαθάρισε την πραγματική του καταγωγή:

«Δεν είμαι ελληνικής καταγωγής. Οι οικογένειες των γονιών μου προέρχονται από νησιά κοντά στην πόλη Σπλιτ, στην Κροατία. Ο πατέρας μου κατάγεται από την Κόμιζα, στο νησί Βις. Αν και πρόκειται για νησιωτική περιοχή της Μεσογείου, δεν υπάρχουν ιστορικά αρχεία που να δείχνουν άλλη καταγωγή».

John M. Martinis – awarded this year’s Nobel Prize in Physics – was born in 1958. He received his PhD in 1987 from the @UCBerkeley, Berkeley, USA. He is now a professor at the @ucsantabarbara, Santa Barbara, USA.https://t.co/MBaLYW6vfn pic.twitter.com/s4UZm2EwDV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Η Hellas Journal, που είχε αναπαραγάγει την αρχική λανθασμένη πληροφορία, διόρθωσε το λάθος, έπειτα από επικοινωνία του δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου με τον νομπελίστα επιστήμονα.

Ο John M. Martinis είναι καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στην Σάντα Μπάρμπαρα και έχει διακριθεί για τη συνεισφορά του στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής.