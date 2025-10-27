Μια γυναίκα τραυματίστηκε στη μύτη έχοντας υποστεί κάταγμα από ποτήρι, κατά τη διάρκεια καυγά με έναν άντρα ντυμένο με στολή…Ναζί. Ο καβγάς ξέσπασε έξω από κλαμπ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Το επεισόδιο προκλήθηκε την περασμένη Πέμπτη (23/10) το βράδυ, όταν ο 33χρονος Κένεθ Μόργκαν προσπάθησε να εισέλθει στο κλαμπ Cutters Pub, στην Αθήνα της Τζόρτζια με αποτέλεσμα να προκαλέσει αντιδράσεις, από τους υπόλοιπους παριστάμενους. Όταν αντίκρισαν τον άνδρα με τη ναζιστική στολή, πολλοί θαμώνες άρχισαν να του φωνάζουν, εκστομίζοντας φράσεις όπως «φύγε από ‘δώ, φύγε από ‘δώ, μην φοράς αυτά τα σκ@@@».

Athens, GA – male dressed in a Nazi uniform was spotted walking around last night. pic.twitter.com/WtrGz81BhW — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 24, 2025

Τη χτύπησε στο πρόσωπο με ποτήρι μπίρας

Κάποια στιγμή, ο 33χρονος Μόργκαν απώθησε τη γυναίκα με τα χέρια του, με αποτέλεσμα άλλοι θαμώνες να του ζητήσουν να απομακρυνθεί. Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα η ένταση κλιμακώθηκε, όταν ο 33χρονος χτύπησε τη γυναίκα στο πρόσωπο με ένα ποτήρι μπύρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα υπέστη κάταγμα στη μύτη της.

Athens, GA: Guy dressed up as a Nazi in downtown Athens. What have we come to. https://t.co/pzFTgf5jLA pic.twitter.com/kZ0oo02wdR — Ra’am Adir – רעם אדיר 𓉱 (@jewyorkstofmind) October 24, 2025

Όπως περιέγραψε η παθούσα, βρισκόταν στο μπαρ με φίλους, ανάμεσά τους και ένας Εβραίος, όταν παρατήρησαν τον άνδρα με τη στολή και το κόκκινο περιβραχιόνιο με τη σβάστικα.

Όταν εκείνος άρχισε να φωνάζει σε δύο νεαρές γυναίκες, η παθούσα παρενέβη προσπαθώντας να σκίσει το περιβραχιόνιο, πριν δεχθεί την επίθεση.

Ο Μόργκαν συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και βιαιοπραγία. Του επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 1.500 δολαρίων.

Ο ιδιοκτήτης του Cutters Pub δήλωσε ότι ήταν θετικό το γεγονός πως ο δράστης συνελήφθη, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την τροπή που πήρε το περιστατικό.