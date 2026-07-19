Την ξεκάθαρη στήριξή της στις ενέργειες του υπουργού Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο, εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Η δικαστική αυτή υπόθεση έχει απασχολήσει έντονα την ιταλική κοινή γνώμη, καθώς ο Ροτζέρο έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε κάθειρξη δεκατεσσάρων ετών και εννέα μηνών. Η καταδίκη αφορά τη δολοφονία δύο ληστών πριν από πέντε χρόνια, οι οποίοι δέχθηκαν τα πυρά του, ενώ είχαν ήδη βγει από το κατάστημά του και απομακρύνονταν πεζοί από το σημείο.

Στις δηλώσεις της, η κυρία Μελόνι επιβεβαίωσε ότι η ίδια ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει τη σχετική διαδικασία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο. Όπως υπογράμμισε, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τον υπουργό Δικαιοσύνης να εκκινήσει επισήμως τη διαδικασία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ψυχολογική κατάσταση του κοσμηματοπώλη τη στιγμή του συμβάντος, σημειώνοντας ότι σε στιγμές επίθεσης, το ανθρώπινο σώμα και το μυαλό μπαίνουν αυτόματα σε κατάσταση μάχης. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν πώς η έκκριση αδρεναλίνης αλλοιώνει τις αισθήσεις και τη συνολική αντίληψη του ατόμου.

Αναρωτώμενη για το ποιος μπορεί να κρίνει αντικειμενικά τον πόνο, το τραύμα, το έντονο στρες και τον φόβο που βίωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης κατέληξε χαρακτηρίζοντας ως υπερβολική την ποινή που του επιβλήθηκε.