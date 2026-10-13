Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε τρενάκι του λούνα παρκ.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του θεματικού πάρκου, το οποίο βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ατλάντα, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της κομητείας Κομπ.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα αίτια θανάτου του ανθρώπου ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι.

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Εκπρόσωπος της Six Flags δήλωσε ότι το προσωπικό του πάρκου και οι τοπικές αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό και ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διερεύνησή του.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το περιστατικό με τους επισκέπτες στο πάρκο μας σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.