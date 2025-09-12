Άνοιξε στo Μιλάνο η διαθήκη του κορυφαίου Ιταλού σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, αποκαλύπτοντας τις επιθυμίες του για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πασίγνωστου οίκου μόδας.

Ο θρυλικός σχεδιαστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, άφησε μια σημαντική κληρονομιά στην παγκόσμια βιομηχανία μόδας, λίγες εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο εορτασμό για τα 50 χρόνια του οίκου του, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

After a lifetime of spurning would-be business suitors, the late Italian designer Giorgio Armani instructed his heirs to sell a 15% minority stake in his vast fashion empire. https://t.co/vRP355I91V — ABC News (@ABC) September 12, 2025



Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε με «άπειρη θλίψη» από τον οίκο Αρμάνι την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

Mourners paid tribute to the late Giorgio Armani in Milan https://t.co/tCrYwHqEPi pic.twitter.com/8yulgV5r1B — Reuters (@Reuters) September 6, 2025



Σύμφωνα με τη διαθήκη του, ο σύντροφος και στενός συνεργάτης του, Λέο Νταλ’ Όρκο, θα κατέχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στον οίκο μόδας.

Το 30% θα ανήκει στα ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, ενώ το υπόλοιπο 30% θα πάει στο ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του Αρμάνι, την οποία διαχειρίζεται μια άλλη εταιρία, ιδιοκτήτες θα είναι η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του.

Η περιουσία του περιλαμβάνει ακίνητα στο Μιλάνο, επαύλεις στο Σαν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο Λέο Νταλ’ Όρκο θα έχει την επικαρπία αυτών των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάρου στη Ρώμη, όπου ζούσε ο Αρμάνι.

WATCH: Armani Group stores closed throughout Europe on the day of designer Giorgio Armani’s funeral in Rivalta, Italy https://t.co/VaHFLfFGBX pic.twitter.com/35bQa9bAOI — Reuters Business (@ReutersBiz) September 8, 2025

Η διαθήκη προβλέπει επίσης ότι, εντός 18 μηνών από τη δημοσίευσή της, το 15% του οίκου θα πρέπει να πωληθεί σε έναν μεγάλο όμιλο, όπως η LVMH, η Luxottica ή η L’Oréal.

Τρία χρόνια αργότερα, θα υπάρχει η δυνατότητα πώλησης ενός επιπλέον ποσοστού 30%-54,9%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική αλλαγή στην ιδιοκτησία του διάσημου οίκου.

L’intera proprietà di Giorgio Armani Spa andrà alla fondazione Giorgio Armani. A stabilirlo è il testamento del grande stilista piacentino, aperto a seguito dei funerali a Rivalta di Gazzola Per saperne di più ➡️ https://t.co/kHmmFX9wAR pic.twitter.com/5pb3ZOMNQV — Sky tg24 (@SkyTG24) September 12, 2025



Ο Αρμάνι, σύμφωνα με τη διαθήκη του, ζητά η διαχείριση του οίκου να παραμείνει «ηθική, αδιάβλητη και άμεμπτη», με έμφαση στην προσήλωση στις αξίες του σύγχρονου στυλ, της κομψότητας, της καινοτομίας και της ποιότητας.