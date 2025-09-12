Άνοιξε στo Μιλάνο η διαθήκη του κορυφαίου Ιταλού σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, αποκαλύπτοντας τις επιθυμίες του για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πασίγνωστου οίκου μόδας.

Ο θρυλικός σχεδιαστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, άφησε μια σημαντική κληρονομιά στην παγκόσμια βιομηχανία μόδας, λίγες εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο εορτασμό για τα 50 χρόνια του οίκου του, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

 


Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε με «άπειρη θλίψη» από τον οίκο Αρμάνι την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

 


Σύμφωνα με τη διαθήκη του, ο σύντροφος και στενός συνεργάτης του, Λέο Νταλ’ Όρκο, θα κατέχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στον οίκο μόδας.

Το 30% θα ανήκει στα ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, ενώ το υπόλοιπο 30% θα πάει στο ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του Αρμάνι, την οποία διαχειρίζεται μια άλλη εταιρία, ιδιοκτήτες θα είναι η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του.

Η περιουσία του περιλαμβάνει ακίνητα στο Μιλάνο, επαύλεις στο Σαν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο Λέο Νταλ’ Όρκο θα έχει την επικαρπία αυτών των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάρου στη Ρώμη, όπου ζούσε ο Αρμάνι.

 

Η διαθήκη προβλέπει επίσης ότι, εντός 18 μηνών από τη δημοσίευσή της, το 15% του οίκου θα πρέπει να πωληθεί σε έναν μεγάλο όμιλο, όπως η LVMH, η Luxottica ή η L’Oréal.

Τρία χρόνια αργότερα, θα υπάρχει η δυνατότητα πώλησης ενός επιπλέον ποσοστού 30%-54,9%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική αλλαγή στην ιδιοκτησία του διάσημου οίκου.

 


Ο Αρμάνι, σύμφωνα με τη διαθήκη του, ζητά η διαχείριση του οίκου να παραμείνει «ηθική, αδιάβλητη και άμεμπτη», με έμφαση στην προσήλωση στις αξίες του σύγχρονου στυλ, της κομψότητας, της καινοτομίας και της ποιότητας.

