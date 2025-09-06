To Μιλάνο αλλά και ολόκληρη η Ιταλία, θρηνούν την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που επηρέασε όσο λίγοι τον χώρο της μόδας με την αισθητική του, τον χαρακτήρα του και τη λαμπερή προσωπικότητά του.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει ουρά έξω από θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε, στο Μιλάνο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας.

Δείτε LIVE εικόνα:

Οι ουρές είναι δύο. Τη μία σχηματίζουν οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όχι μόνο.







«Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί», είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο Δευτέρα (8.9.2025) επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του «βασιλιά Τζόρτζιο» θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων», δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα.