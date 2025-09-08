Με βαθιά συγκίνηση, η Ιταλία και ο κόσμος της μόδας, αποχαιρετά τον Giorgio Armani, που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών.

Church where Italian designer Giorgio Armani’s funeral will take place https://t.co/WRSPJzNvEv — Reuters (@Reuters) September 8, 2025

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα (08/09), σε ιδιωτική τελετή στο χωριό του, Rivalta di Gazzola, στην επαρχία Πιατσέντσα, όπου θα ταφεί δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του.

Λαϊκό προσκύνημα στο Teatro Armani

Το Σαββατοκύριακο, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο Teatro Armani στο Μιλάνο, για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο χώρος είχε διαμορφωθεί λιτά αλλά συγκινητικά, με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά.

A hearse carrying the coffin of Italian fashion designer #GiorgioArmani on Sunday left the Armani Theatre in #Milan, where his body had been lying in state for the weekend. His funeral on Monday will be held privately. pic.twitter.com/odLUGVPKqd — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) September 7, 2025

Στο προσκύνημα και την τελετή παρέστησαν σημαντικές προσωπικότητες της μόδας, της πολιτικής και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Donatella Versace, οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten (Dsquared2), ο Πρόεδρος της Λομβαρδίας Attilio Fontana και η Ολυμπιονίκης Federica Pellegrini.

Πέρα από τις διασημότητες, χιλιάδες απλοί πολίτες ταξίδεψαν από όλη την Ιταλία.

«Θα τον θυμόμαστε για την απλότητά του, την κομψότητα και την αυθεντικότητά του», ανέφερε συγκινημένος κάτοικος του Μιλάνου.

Η πόλη του Μιλάνου θα τιμήσει εκ νέου τον «Βασιλιά Giorgio» στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια ειδική επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera, αφιερωμένη στα 50 χρόνια ιστορίας του οίκου Armani.