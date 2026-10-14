Ο Τζος Χακ (Joshua Huck) περνά πλέον στο προσκήνιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς μέχρι να επιλεγεί και να αναλάβει νέος πρέσβης των ΗΠΑ, θα ασκεί καθήκοντα επικεφαλής της πρεσβείας ως επιτετραμμένος (Chargé d’Affaires).

Δεν πρόκειται, πάντως, για ένα νέο πρόσωπο στην Αθήνα. Ο Χακ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2025 και μέχρι σήμερα ήταν ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής, δηλαδή ο δεύτερος στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας. Η παρουσία του καταγράφεται και επισήμως από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τον έχει παρουσιάσει ως Deputy Chief of Mission της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Από τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο στην Αθήνα

Ο Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας με μακρά διαδρομή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πριν από την τοποθέτησή του στην Αθήνα είχε υπηρετήσει ως Deputy Assistant Secretary of State στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, έχοντας στην ευθύνη του την αμερικανική πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Νωρίτερα ήταν διευθυντής του Office of Southern European Affairs, ενός γραφείου με άμεση αρμοδιότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Η συγκεκριμένη θέση τού έδωσε στενή επαφή με τα ζητήματα που απασχολούν την Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ενεργειακή στρατηγική της περιοχής.

Μακρά εμπειρία και στην Ασία

Η καριέρα του Χακ δεν περιορίζεται στην Ευρώπη.

Έχει υπηρετήσει σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ασία.

Στην Ουάσινγκτον έχει περάσει από τα γραφεία Κινεζικών και Κορεατικών Υποθέσεων, ενώ είχε διατελέσει και προσωπάρχης του τότε αρμόδιου για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό Κερτ Κάμπελ.

Η πορεία αυτή τον καθιστά έναν διπλωμάτη με εμπειρία σε δύο από τα βασικότερα πεδία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής: την Ευρώπη και την Ασία.

Οι σπουδές και οι τέσσερις ξένες γλώσσες

Ο Τζος Χακ είναι απόφοιτος του Johns Hopkins University, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το International University of Japan.

Έχει επίσης ολοκληρώσει πρόγραμμα στη σχολή προηγμένων διεθνών σπουδών του Johns Hopkins στη Μπολόνια.

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, μιλά μανδαρινικά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, στοιχείο ενδεικτικό της πολυετούς παρουσίας του σε διαφορετικές διπλωματικές αποστολές.

Γνωρίζει ήδη καλά την ελληνική ατζέντα

Ο Χακ έχει ήδη συμμετάσχει ενεργά σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Λίγες ημέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, είχε συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, τις υποδομές LNG σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δημόσιες παρεμβάσεις του έχει επίσης χαρακτηρίσει την ενέργεια και τη ναυτιλία θεμελιώδεις πυλώνες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε επαφές με ελληνικά υπουργεία για ζητήματα δικαιοσύνης, οργανωμένου εγκλήματος και ασφάλειας, γεγονός που δείχνει ότι έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο επαφών στην ελληνική κυβέρνηση.

Τι σημαίνει ότι αναλαμβάνει ως επιτετραμμένος

Η ανάληψη της πρεσβείας από τον Χακ δεν σημαίνει ότι διορίζεται νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ως Chargé d’Affaires, θα είναι ο ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης στην Αθήνα και θα έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της διπλωματικής αποστολής μέχρι να επιλεγεί και να εγκριθεί ο επόμενος πρέσβης.

Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επιλέξει άμεσα νέο πρόσωπο ή αν η αμερικανική πρεσβεία θα παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα υπό επιτετραμμένο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεκάδες αμερικανικές πρεσβείες λειτουργούν ήδη χωρίς διορισμένο πρέσβη.

Τα «καυτά» θέματα που βρίσκει μπροστά του

Ο Χακ αναλαμβάνει σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αρκετές ανοικτές υποθέσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσινγκτον.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Κάθετος Διάδρομος, τα σχέδια για αμερικανικό LNG, η αμυντική συνεργασία, η προετοιμασία για την ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία και συνολικά η στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το γεγονός ότι έχει ήδη χειριστεί Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και βρίσκεται στην Αθήνα περισσότερο από έναν χρόνο σημαίνει ότι η αλλαγή στην κορυφή της πρεσβείας γίνεται χωρίς να αναλαμβάνει κάποιος που χρειάζεται να γνωρίσει από την αρχή την περιοχή.

Μέχρι να ληφθεί η απόφαση για τον διάδοχο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Τζος Χακ είναι πλέον το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την Ουάσινγκτον σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο στην Αθήνα.