Στη δημοσιοποίηση μιας ακόμη σειράς εγγράφων, σχετικά με τα Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), προχώρησε η αμερικανική κυβέρνηση, φέρνοντας στο φως δεκάδες αναφορές, καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό που παρέμεναν εκτός δημοσιότητας.

Από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας, τονίστηκε ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας απέναντι στους πολίτες.

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Παρασκευή (7/8):

«Το Υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ για να φέρει αδιανόητη διαφάνεια όσον αφορά την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP). Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούσαν επί μακρόν δικαιολογημένες εικασίες, και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει μόνος του. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει την ειλικρινή δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».

Όπως επισημάνθηκε, τα στοιχεία αυτά παρέμεναν επί χρόνια υπό καθεστώς μυστικότητας, πυροδοτώντας σενάρια και εικασίες, με την παρούσα διοίκηση να επιδιώκει την άμεση πρόσβαση του κοινού σε αυτά.

Το πέμπτο πακέτο εγγράφων περιλαμβάνει ανατριχιαστικές περιγραφές τεράστιων τριγωνικών σκαφών, μυστηριωδών σφαιρών υψηλής ταχύτητας, ακόμα και μιας μεταλλικής σφαίρας που φέρεται να μετέφερε ένα ανθρώπινο σώμα.

Το περιστατικό με το τριγωνικό σκάφος στο Αφγανιστάν

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά της νέας παρτίδας περιλαμβάνεται η κατάθεση στρατιωτικού πιλότου από το 2002.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ένα αθόρυβο, ισόπλευρο τριγωνικό αντικείμενο, μήκους περίπου 150 μέτρων, το οποίο πέρασε πάνω από την αεροπορική βάση του Μπαγκράμ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του FBI, το αντικείμενο κινούνταν με σταθερή ταχύτητα 278 χλμ./ώρα, χωρίς να φέρει ορατά φώτα πλοήγησης.

Η παρουσία του έγινε αντιληπτή όταν έκρυψε τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό.

Οι αναφορές σημειώνουν, επίσης, ασυνήθιστους ελιγμούς, όπως απότομη κλίση 90 μοιρών, που δεν συνάδουν με τη συμπεριφορά συμβατικών αεροσκαφών.

Η παλαιά αναφορά για τη μεταλλική σφαίρα στη Βραζιλία

Στα αρχεία περιλαμβάνεται και μια αναφορά από το 1963, σύμφωνα με την οποία μια μεγάλη μεταλλική σφαίρα προσγειώθηκε βίαια στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δημιουργώντας κρατήρα βάθους τεσσάρων μέτρων.

Βάσει των καταθέσεων εκείνης της εποχής, το αντικείμενο έφερε γυάλινα ανοίγματα, ενώ εντός του φερόταν να υπάρχει ανθρώπινο σώμα με βαρύ ρουχισμό και ανεξήγητες επιγραφές.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι τα εν λόγω στοιχεία βασίζονται σε παλαιές δημοσιογραφικές πληροφορίες και καταθέσεις πολιτών, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένα επιστημονικά δεδομένα ή αποδείξεις εξωγήινης προέλευσης.

Ανεξήγητες θεάσεις από πιλότους

Άλλες καταγραφές αφορούν παρατηρήσεις πιλότων πολιτικής αεροπορίας. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση χειριστή που ανέφερε επανειλημμένες συναντήσεις με φωτεινά αντικείμενα πάνω από τον Ατλαντικό και τις ΗΠΑ, από τα τέλη του 2023 έως τις αρχές του 2024.

Τα φώτα αυτά αυξομείωναν τη φωτεινότητά τους, παρέμεναν στάσιμα ή άλλαζαν απότομα πορεία.

Ο πιλότος απέκλεισε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για δορυφόρους Starlink, μετεωρίτες ή άλλα γνωστά αεροσκάφη, σημειώνοντας πάντως ότι τα φαινόμενα εκδηλώνονταν σε μεγάλη απόσταση και δεν συνιστούσαν άμεση απειλή για την ασφάλεια της πτήσης.

Παραμορφώσεις και ηλεκτρονικές παρεμβολές

Στις αναφορές περιλαμβάνεται επίσης περιστατικό από το Κολοράντο Σπρινγκς, όπου μάρτυρες περιέγραψαν ένα γιγαντιαίο μαύρο τρίγωνο να αναδύεται μέσα από ένα «παραμορφωμένο» σύννεφο, εκπέμποντας κόκκινο φως.

Η αποχώρηση του αντικειμένου συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τον μάρτυρα, από στιγμιαία παραμόρφωση στις τηλεπικοινωνίες του.

Τέλος, στα έγγραφα περιέχονται ιστορικές αναλύσεις οπτικού υλικού από τη δεκαετία του 1950 στη Γιούτα και τη Μοντάνα.

Αν και οι υπολογισμοί έδειχναν αντικείμενα να κινούνται με ταχύτητες που άγγιζαν τα 3.954 χλμ./ώρα, οι ίδιοι οι αναλυτές σημείωναν ότι τα αποτελέσματα αυτά βασίζονταν σε θεωρητικές υποθέσεις σχετικά με την απόσταση λήψης.