Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 23 ναυτικά μίλια ανατολικά από το Φουτζάιρα, στο Ομάν, όπου δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν αγκυροβολημένο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο πλοίο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το συμβάν.

O Οργανισμός UKMTO συνιστά στα πλοία που κινούνται στην περιοχή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες.