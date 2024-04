Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο ουκρανικό σύστημα ενέργειας, όμως είναι απίθανο να καταρρεύσει πλήρως, διαβεβαίωσε σήμερα ο επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo, Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι.

Από τις 22 Μαρτίου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις σε θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και στα κεντρικά δίκτυα, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται μπλακάουτ σε πολλές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ο στόχος τους είναι να προκαλέσουν μπλακάουτ σε ορισμένες μεγάλες ουκρανικές πόλεις και ο δικός μας στόχος είναι να το αποτρέψουμε», είπε ο Κουντρίτσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

Recent Russian attacks have caused significant damage to the Ukrainian power system, but a total collapse is unlikely, the head of Ukraine’s national grid company Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi said on Monday. https://t.co/nP387kz33U

— Apex (@Apex_WW) April 1, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ