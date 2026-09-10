Περισσότερες από 1.600 επιθέσεις σημειώθηκαν εναντίον σχολείων ανά τον κόσμο το 2025, καταγράφοντας αύξηση 33% σε έναν χρόνο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η UNESCO, η οποία “εκφράζει την έντονη ανησυχία της” και “καλεί στην ενίσχυση της προστασίας της εκπαίδευσης”.

Το 2025, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν 1.680 επιθέσεις εναντίον σχολείων, μετά τις 1.265 το 2024.

“Η UNESCO καλεί όλες τις πλευρές που εμπλέκονται σε συγκρούσεις να σέβονται τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι, παντού στον κόσμο, να μπορούν να αποκτούν γνώση με πλήρη ασφάλεια και αξιοπρέπεια”, υπογραμμίζει.

Η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό υπενθυμίζει ότι “κινητοποιεί τους εταίρους της” σε “περισσότερες από 20 πληγείσες χώρες από συγκρούσεις και κρίσεις”, κάτι που υλοποιείται κυρίως με την εγκατάσταση καταφυγίων για προστασία μέσα στα σχολεία στην Ουκρανία”, την “ψυχολογική υποστήριξη στα εκτοπισμένα παιδιά στον Λίβανο” ή την “υποστήριξη στους μαθητές της Γάζας για να μπορούν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους χάρη σε προσωρινούς σχολικούς χώρους και στο virtual Campus”.

Η UNESCO καταγράφει, στο μέτρο του δυνατού, τις επιθέσεις εναντίον των σχολείων που διαπράττονται από εμπόλεμες χώρες ή ένοπλες μη κρατικές ομάδες, αλλά δεν περιλαμβάνει στον απολογισμό της τις μεμονωμένες επιθέσεις με πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι για παράδειγμα, οι οποίες σημειώνονται σε χώρες όπου επικρατεί ειρήνη.