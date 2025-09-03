Έξι εκατομμύρια παιδιά επιπλέον διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο να στερηθούν το σχολείο ως τα τέλη του 2026 εξαιτίας της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας στον τομέα της εκπαίδευσης, προειδοποίησε χθες Τρίτη η UNICEF.

Σύμφωνα με ανάλυσή της, η δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΔΑΒ) που προορίζεται για την εκπαίδευση αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ως την επόμενη χρονιά, ή με άλλα λόγια κατά 24% σε σύγκριση με το 2023. Σχεδόν το 80% της μείωσης αυτής οφείλεται σε περικοπές που ανακοινώθηκαν από τρεις χώρες: τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αν οι περικοπές αυτές γίνουν πραγματικότητα, η UNICEF εκτιμά πως επιπλέον 6 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να στερηθούν το σχολείο το 2026, το 30% από τα οποία ζει σε «καταστάσεις ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης». Ο αριθμός τους ισούται με το να άδειαζαν «όλα τα πρωτοβάθμια σχολεία στη Γερμανία και στην Ιταλία», τόνισε το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία στην ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Συνολικά, θα αύξαναν στα 278 εκατομμύρια τον αριθμό των παιδιών τα οποία στερούνται το σχολείο.

«Κάθε δολάριο που κόβεται από την εκπαίδευση δεν είναι απλώς δημοσιονομική απόφαση, κρίνει το μέλλον ενός παιδιού που διακυβεύεται», επισήμανε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.

«Η εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συχνά γίνεται σωσίβιο, φέρνει τα παιδιά σε επαφή με βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η προστασία, η θρεπτική τροφή. Προσφέρει επίσης την καλύτερη ευκαιρία σε κάθε παιδί να ξεφύγει από τη φτώχεια», να «οικοδομήσει καλύτερη ζωή», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για χώρες όπου εκτυλίσσονται ανθρωπιστικές κρίσεις: αυτές ακριβώς αφορούν οι πιο κραυγαλέες περικοπές. Έτσι, σε κάποιες, όπως η Αϊτή, η Σομαλία ή τα παλαιστινιακά εδάφη, εκτιμά πως θα χαθεί το 10% του εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους πρόσφυγες της μειονότητας Ροχίνγκια της Μιανμάρ, 350.000 παιδιά ενδέχεται να στερηθούν την εκπαίδευση «μόνιμα».

Η UNICEF προειδοποιεί ακόμη εναντίον του αντίκτυπου για την εκπαίδευση των κοριτσιών, λόγω περικοπών χρηματοδοτήσεων για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και για την κατασκευή τουαλετών για αυτά.

Γεωγραφικά, η κεντρική και δυτική Αφρική κινδυνεύουν να υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα, με 1,9 εκατ. παιδιά να απειλούνται να στερηθούν το σχολείο. Η Ακτή Ελεφαντοστού και το Μάλι είναι ανάμεσα στα κράτη όπου ο αντίκτυπος θα είναι ο βαρύτερος.

Πέρα από αυτά που θα τεθούν εντελώς εκτός των εκπαιδευτικών συστημάτων, άλλα 290 εκατ. παιδιά σε διεθνές επίπεδο κινδυνεύουν να υποστούν πτώση της ποιότητας της εκπαίδευσής τους, συμπληρώνει η UNICEF.