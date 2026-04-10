Η UNICEF δήλωσε ότι η «ένταση των εχθροπραξιών στον Λίβανο» έχει «ένα καταστροφικό και απάνθρωπο τίμημα για τα παιδιά». «Μέσα σε λίγα λεπτά χθες, καθώς η είδηση για μια περιφερειακή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πυροδότησε για λίγο ελπίδα σε όλη τη χώρα, θανατηφόρες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τον Λίβανο, σκοτώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες 33 παιδιά και τραυματίζοντας 153», ανέφερε η UNICEF σε ανακοίνωσή της.

«Τα παιδιά και οι οικογένειες αντιμετώπισαν ένα κύμα βομβαρδισμών που σάρωσε τις κοινότητες με καταστροφικές επιπτώσεις. Η τελευταία αιματοχυσία προσθέτει σε έναν εντυπωσιακό αριθμό 600 παιδιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου», πρόσθεσε η UNICEF.

Ο Oργανισμός ανέφερε επίσης ότι από τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε όλο τον Λίβανο, περίπου 390.000 είναι παιδιά.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι σαφές, πρόσθεσε η UNICEF, ότι «οι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή».