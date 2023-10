Παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Unicef, υποστηρίζουν πως «η Γάζα έχει γίνει νεκροταφείο παιδιών», προειδοποιώντας πως οι θάνατοί τους θα αυξηθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η UNICEF αναφέρει ότι τουλάχιστον 940 παιδιά έχουν αναφερθεί αγνοούμενα στη Γάζα και προσθέτει ότι η έλλειψη νερού και τροφής είναι μια αυξανόμενη απειλή, καθώς πλέον υπάρχει μόνο το 5% της κανονικής παραγωγής νερού.

A message from our colleague in Gaza describing the challenges many are facing, including witnessing supplies running out fast.

UNICEF is calling for an immediate humanitarian ceasefire and unrestricted humanitarian access throughout Gaza. pic.twitter.com/sYJCROPdwV

— UNICEF (@UNICEF) October 30, 2023