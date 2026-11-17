Την αποκατάσταση του τεχνικό προβλήματος που προκάλεσε καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πτήσεών της ανακοίνωσε η αμερικανική αεροπορική εταιρεία United Airlines.

Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved. Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app. — United Airlines (@united) November 16, 2026

Η United Airlines έκανε λόγο για «γενικευμένη βλάβη των συστημάτων της», που πάντως επιλύθηκε γρήγορα, μερικές ημέρες έπειτα από εκείνη που ενέσκηψε κατά τη διάρκεια εργασιών εκσυγχρονισμού υποδομών, καθηλώνοντας τα αεροσκάφη στο έδαφος σε όλη τη χώρα.

Ο αερομεταφορέας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «επέλυσε τεχνικό πρόβλημα που καθυστερούσε τις αναχωρήσεις πτήσεων».

«Αν και κάποιες πτήσεις υπέστησαν καθυστερήσεις», το τεχνολογικό πρόβλημα «δεν είχε καμιά επίπτωση σε πτήσεις ήδη σε εξέλιξη, ούτε σε αυτές που εκτελεί η United Express», πρόσθεσε η εταιρεία, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως το πρόβλημα είχε κάποια σχέση με την κυβερνοασφάλεια.

Ο αριθμός των πτήσεων που καθυστέρησαν δεν είναι σαφής ακόμη.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι αντιμετώπιζε δυσλειτουργία σε ολόκληρο το σύστημά της, η οποία επηρέαζε τις αναχωρήσεις των πτήσεων.

BREAKING: United Airlines is experiencing an outage preventing flights from departing, marking yet another major airline disruption. Passengers are reporting delays, with at least one plane returning to the gate because crews couldn’t access critical performance data. At LAX, check-in operations appear relatively calm, but the United pilots union says the outage is affecting the airline’s ability to provide precise aircraft weight information needed for departure. United says flights already in the air and United Express flights are not affected. Download the Fox News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3 @Max_Gorden — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

BREAKING: United Airlines confirms widespread system outage. https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/pc98Q0Ja2i — Sky News (@SkyNews) November 16, 2026

Η United Airlines αναφέρθηκε στη βλάβη μέσω X, απαντώντας σε δυο μηνύματα επιβατών που στηλίτευαν ότι οι πτήσεις δεν απογειώθηκαν εξαιτίας δυσλειτουργίας συστήματος επαλήθευσης του βάρους των αεροσκαφών.

Major U.S. airlines—including Delta, Southwest, American, United, and Alaska Air—experienced a fresh wave of widespread system outages on Monday morning, November 16, 2026, causing major flight delays and ground stops. What Happened

•The Cause: The new glitch is believed to involve Aerodata, a critical system used to monitor weight and balance issues for planes, preventing flights from receiving clearance to take off.

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•Current Status: The FAA confirmed that the system outages have ended and flights are beginning to move again, though lingering delays and ripple effects are expected to impact travelers throughout the day. — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) November 17, 2026

Ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόβλημα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας και αφορούσε αποκλειστικά τις πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν.

BREAKING: United Airlines says it has a widespread system outage, just days after a nationwide ground stop. https://t.co/go8oF0TXFz — The Associated Press (@AP) November 16, 2026

Δεν επηρέασε τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα, ούτε τις πτήσεις του περιφερειακού δικτύου United Express.

Η United Airlines, με έδρα το Σικάγο, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η καταγραφή συνομιλίας στην εφαρμογή ATC, στην οποία πιλότος της εταιρείας στο Χιούστον ζητούσε από τον πύργο ελέγχου άδεια να παραμείνει στην πύλη μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

418 οι καθυστερήσεις πτήσεων

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, η United Airlines είχε καταγράψει 418 καθυστερημένες πτήσεις αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την πανεθνική καθήλωση αεροσκαφών, η οποία προκλήθηκε από δυσλειτουργία στο δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

United Airlines says it’s resolved a tech outage Monday and that there’s no indication it was a cybersecurity-related issue – just days after a nationwide ground stop left thousands of flights canceled and travelers stranded. Transportation Secretary Sean Duffy is calling for $50 billion to overhaul the country’s aging air traffic control system. https://t.co/OgYXyv8dFe — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 16, 2026

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους σε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, έπειτα από τεχνική δυσλειτουργία στην JPMorgan Chase.

Το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σε διάστημα τεσσάρων ημερών

Η νέα τεχνική δυσλειτουργία προστίθεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αμερικανικό σύστημα αερομεταφορών μετά την πανεθνική καθήλωση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Οι ομοσπονδιακές αρχές εξακολουθούν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, να διερευνούν τα αίτια εκείνου του περιστατικού, το οποίο οδήγησε στην αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια για αρκετές ώρες.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξύ της βλάβης στη United Airlines και της προηγούμενης πανεθνικής διακοπής.

Ωστόσο, η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών εντείνει τον προβληματισμό για την ανθεκτικότητα των τεχνολογικών υποδομών από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία των αμερικανικών αερομεταφορών.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για μία μεμονωμένη τεχνική αστοχία ή εάν τα διαδοχικά περιστατικά θα οδηγήσουν σε ευρύτερο έλεγχο της αξιοπιστίας των τεχνολογικών συστημάτων της αμερικανικής αεροπορίας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν κοινή αιτία.