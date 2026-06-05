Ένα αποκαλυπτικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος των ζημιών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Μάρτιο στο αεροπλανοφόρο USS «Gerald R. Ford», την ώρα που συμμετείχε σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Το οπτικό υλικό αναδεικνύει την έκταση της καταστροφής και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ετοιμότητα του πλοίου μετά το συμβάν.

Όταν σημειώθηκε το περιστατικό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε εκδώσει μια λακωνική ανακοίνωση. Σε αυτήν διαβεβαίωνε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, ότι το αεροπλανοφόρο παρέμενε «πλήρως επιχειρησιακό» και ότι δύο ναύτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους.

Ωστόσο, οι εικόνες που αποκαλύπτει το CNN δείχνουν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώματος: Κατεστραμμένες κουκέτες και μεγάλες ποσότητες στάχτης και συντριμμιών, παραμορφωμένα μέταλλα από τις υψηλές θερμοκρασίες και σοβαρές φθορές στις οροφές και γυμνά καλώδια που κρέμονται παντού.

Μιλώντας ανώνυμα στο αμερικανικό δίκτυο, ναύτης που επέβαινε στο πλοίο περιέγραψε τις στιγμές ως δραματικές. Όπως ανέφερε, το πλήρωμα έδωσε σκληρή μάχη για να περιορίσει τη φωτιά, ενώ υπήρχε διάχυτος ο φόβος για την τύχη του αεροπλανοφόρου. «Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, αποκάλυψαν ότι το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου δεν λειτούργησε σωστά, αναγκάζοντας τους ναύτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να σβήσουν τις φλόγες με ίδια μέσα. Ο αξιωματούχος συμπλήρωσε ότι η ηγεσία του Ναυτικού υποβάθμισε εσκεμμένα το γεγονός, καθώς η πυρκαγιά επηρέασε άμεσα τις επιχειρησιακές ικανότητες του σκάφους, το οποίο έπλεε τότε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι το USS «Gerald R. Ford» χρειάστηκε δύο ημέρες μέχρι να μπορέσει να εκτελέσει ξανά αποστολές, ενώ κατέπλευσε και σε ελληνικό λιμάνι για την πραγματοποίηση προσωρινών επισκευών.

Το USS «Gerald R. Ford», η αξία του οποίου αγγίζει τα 13 δισ. δολάρια, αποτελεί το νεότερο και πιο εξελιγμένο τεχνολογικά αεροπλανοφόρο από τα 11 που διαθέτουν συνολικά οι ΗΠΑ, έχοντας ενταχθεί στην ενεργό δράση το 2017. Από το κατάστρωμά του πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες απογειώσεις μαχητικών για τον βομβαρδισμό ιρανικών στόχων.

Η πιο πρόσφατη αποστολή του ολοκληρώθηκε τον Μάιο, με το πλοίο να επιστρέφει στη ναυτική βάση του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια. Σε ερώτηση του CNN για τις αστοχίες των συστημάτων και τις καταστροφές, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού αρκέστηκε να δηλώσει πως η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.