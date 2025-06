Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 1 Ιουνίου ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί την Δευτέρα (2/6) στην Κωνσταντινούπολη για νέες άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

#Zelenskyy confirms #Ukraine’s attendance at Russia-proposed talks in Istanbul on Monday

Ukraine will attend a meeting with #Russia in Istanbul on Monday, with Defence Minister Rustem Umerov leading the delegation.

The announcement follows internal discussions among Ukrainian… pic.twitter.com/ZUEIReRBK8

— Daily Euro Times (@dailyeurotimes) June 1, 2025