Δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν εξαπολυθεί εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη αναχαιτίστηκαν χθες Σάββατο από την ιρακινή αντιαεροπορική άμυνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ· επρόκειτο για την πρώτη επίθεση εναντίον της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ σε δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα drones κατέπεσαν εκτός της λεγόμενης πράσινης ζώνης, της αυστηρά φυλασσόμενης συνοικίας στο κέντρο της Βαγδάτης όπου έχουν την έδρα τους κρατικές υπηρεσίες και διπλωματικές αντιπροσωπείες.

Δεύτερος αξιωματούχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι εξαπολύθηκε επίθεση αλλά μίλησε για ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση, που καταρρίφθηκε.

Η προηγούμενη επίθεση αυτού του είδους εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ιράκ είχε γίνει τη 18η Μαρτίου. Η οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ») κήρυξε κατόπιν μονομερή εκεχειρία, την οποία ανανέωσε.