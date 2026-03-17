Μια φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ δημοσίευσε σε λογαριασμό στο Telegram, ένα βίντεο σχεδόν δύο λεπτών όπου δείχνει ένα drone να πετά χαμηλά πάνω από τον χώρο της Αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, εντός της «Πράσινης Ζώνης», του πιο βαριά οχυρωμένου και φυλασσόμενου διπλωματικού τομέα της ιρακινής πρωτεύουσας.

Το drone, πιθανώς τύπου FPV (first‑person‑view), φαίνεται να κινείται μεταξύ κτιρίων και να περνά λίγα μέτρα από την αμερικανική σημαία, χωρίς να αναχαιτίζεται πριν ή μετά την πτήση.

Η ίδια δημοσίευση θεωρείται ως μία «αναγνωριστική πτήση», αλλά δεν είναι σαφές αν το drone ήταν οπλισμένο ή αν το βίντεο χρησιμεύει αποκλειστικά για προπαγανδιστικούς σκοπούς από την πλευρά της πολιτοφυλακής.

Ιρακινές και άλλες φυλές του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», δηλαδή φιλοϊρανικών, σιιτικών παραστρατιωτικών ομάδων, έχουν αυξήσει την ένταση των επιθέσεών τους εναντίον αμερικανικών στόχων εντός του Ιράκ, ενώ οι ΗΠΑ απαντούν με αντιαεροπορικά μέτρα και ενίσχυση της προστασίας των βάσεων και πρεσβειών τους.