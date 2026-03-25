Βίντεο που φέρεται να δείχνει ιρανικά drones να επιχειρούν πάνω από αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Βαγδάτη δόθηκε στη δημοσιότητα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των βάσεων στην περιοχή.

Το υλικό αποδίδεται στην οργάνωση «Ιρανική Ισλαμική Αντίσταση», η οποία υποστηρίζει ότι κατέγραψε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στο αμερικανικό στρατόπεδο Victoria, που βρίσκεται έξω από τη Βαγδάτη.

⚡️🚨Iraq: American AN/MPQ-64 Sentinel Radar and a UH-60M helicopter got attacked by FPV drones The Iraqi Islamic Resistance shows scenes of targeting the American enemy inside Victoria base in Baghdad. pic.twitter.com/e6ftmuCVPS — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 25, 2026

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οργάνωσης, τα drones έπληξαν σύστημα ραντάρ καθώς και ελικόπτερο εντός της βάσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση από αμερικανικές ή ιρακινές αρχές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα πλάνα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνονται να κινούνται για αρκετή ώρα στον εναέριο χώρο της βάσης χωρίς να αντιμετωπίζουν αντίδραση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τα μέτρα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το βίντεο εξετάζεται ως προς τη γνησιότητά του, ενώ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην περιοχή και των επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων.