Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -συμπεριλαμβανομένου οκτάχρονου παιδιού- χθες Τρίτη το βράδυ στη Βαγδάτη, όταν βλήμα έπληξε το σπίτι τους στην ιρακινή πρωτεύουσα προκαλώντας πυρκαγιά, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην αστυνομία του Ιράκ.

«Άλλοι τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκα, τραυματίστηκαν» στο συμβάν αυτό, στη συνοικία Αμιρίγια, στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα στο AFP ότι «ρουκέτα έπεσε πάνω σε σπίτι στη συνοικία Αμιρίγια».