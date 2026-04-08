Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη εξέδωσε προειδοποίηση για ενδεχόμενες νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας, στις 8 Απριλίου, «ιρακινές τρομοκρατικές ομάδες συνδεόμενες με το Ιράν πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις με drones στην περιοχή του Κέντρου Διπλωματικής Υποστήριξης της Βαγδάτης και του Διεθνούς Αεροδρομίου της πόλης».

Η πρεσβεία επισήμανε ότι οι ομάδες αυτές ενδέχεται να στοχεύσουν ξανά Αμερικανούς πολίτες και υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο το Ιράκ, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια αεροπορικώς προς τη χώρα μέχρι νεωτέρας.