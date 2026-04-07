Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στη Βαγδάτη, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ρουκέτες στόχευσαν διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters από την περιοχή αναδύεται πυκνός καπνός.

