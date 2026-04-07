Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στη Βαγδάτη, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ρουκέτες στόχευσαν διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters από την περιοχή αναδύεται πυκνός καπνός.
Videos show the aftermath of attacks on Baghdad late Tuesday night pic.twitter.com/PzoxGvQmEI
— The New Region (@thenewregion) April 7, 2026
🇮🇶 🇵🇸 💥 — A missile fell on a house on Palestine Street in Baghdad with reports of casualties. pic.twitter.com/kuhzZy8bqO
— The Global Observer (@TPObserver) April 7, 2026