Μετά τις σοβαρές απειλές του Ιράν για ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, δημιουργείται μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για τις ζωές χιλιάδων ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο. Οποιαδήποτε ενέργεια ναρκοθέτησης θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, εμπορικά πλοία, ενεργειακές μεταφορές και τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι ναυτικοί που βρίσκονται εκεί δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη αποστολή. Έχουν πάει για να εργαστούν και να εξασφαλίσουν το μεροκάματο για τις οικογένειές τους και όχι για να ρισκάρουν τη ζωή τους μέσα σε μια ζώνη πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν άμεσα και συντονισμένα, ώστε να διασφαλιστεί το ασφαλές πέρασμα των εμπορικών πλοίων και των ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ.

Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει άμεσα συνοδεία πολεμικών πλοίων για την ασφαλή διέλευση των πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και πλοία με Έλληνες ναυτικούς. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τα τρόφιμα και τα αποθέματα νερού στα πλοία μειώνονται, και δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν. Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των ναυτικών ζουν καθημερινά με την αγωνία, τον φόβο και την αβεβαιότητα.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να δράσει άμεσα για να αποτραπεί οποιαδήποτε ενέργεια ναρκοθέτησης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η προστασία των ναυτικών και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι ζήτημα ανθρωπιάς, ευθύνης και διεθνούς συνεργασίας.

