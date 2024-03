Αναστέλλονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βαλτιμόρη, μετά την κατάρρευση της Francis Scott Key, στο λιμάνι της συγκεκριμένης πόλης των ΗΠΑ, την Τρίτη (26/3).

Κι αυτό γιατί και οι έξι άνθρωποι, που αγνοούνταν θεωρείται πλέον πως είναι νεκροί, σύμφωνα με ανακοίνωση ανώτερου αξιωματικού του Αμερικανικού Λιμενικού Σώματος.

«Με βάση τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν (…), και τη θερμοκρασία του νερού, αυτή τη στιγμή δεν εκτιμάμε πως θα βρούμε ανθρώπους ακόμη στη ζωή», εξήγησε ο αντιναύαρχος Σάνον Γκίλριδ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλούν σοκ, καθώς η σιδερένια γέφυρα κατέρρευσε σαν «χάρτινος πύργος».

Όπως όλα δείχνουν, το φορτηγό πλοίο που έπεσε στη γέφυρα αντιμετώπιζε απώλεια ισχύος.

Μάλιστα, το πλήρωμα φαίνεται να είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι είχε χάσει τον έλεγχό του.

Σύμφωνα με το ABC News, «το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali “έχασε την ισχύ” του, καθώς έφευγε από το λιμάνι και το πλήρωμα είχε προειδοποιήσει τους αξιωματούχους του Μέριλαντ, για πιθανή πρόσκρουση».

Όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), όταν το πλοίο Dali προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και οχήματα να βρεθούν στο νερό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, δείχνει το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι και να τυλίγεται στις φλόγες με τους προβολείς των οχημάτων να διακρίνονται, ενώ πέφτουν στο νερό.

Ευτυχώς, γρήγορη ήταν η αντίδραση των διερχόμενων οδηγών, που πρόβαλαν να κόψουν ταχύτητα, αποφεύγοντας τη βουτιά στο κενό και τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης καταστροφής.

